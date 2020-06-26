Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 июня

За весь период распространения коронавируса в республике выздоровели 4 913 человек. Сегодня выписаны из больниц 36 пациентов.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По последним данным Министерства здравоохранения, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане составляет 7 320 человек.

Новые случаи заболевания были зарегистрированы в Ташкенте и в Бухарской, Хорнезмской и Сырдарьинской областях.

Также стало известно, что опасный диагноз подтвержден у сотрудника компании "Узбекнефтегаз" и у представителя администрации Сергелийского района.

Первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботиржон Курбанов заявил, что состояние 7 пациентов оценивается как критическое, в тяжелом пребывают 19 человек.

Динамика выздоровлений

Согласно информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 4 913 человека. Сегодня из инфекционных больниц выписаны 36 пациентов.

Европа открывает свои границы

С 1 июля текущего года Европейский Союз намерен открыть границы для некоторых стран, которые не являются членами союза. Список таких государств, в которых не зафиксирована неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, составлен на основании рекомендаций Европейской комиссии. В указанный перечень вошел и Узбекистан.

Тестовые испытания в период карантина

Начальник отдела Государственного центра тестирования Эльвира Ураева рассказала о порядке проведения вступительных экзаменов. В этом году абитуриентам предоставлена возможность отправить документы на поступление дистанционно, оставив онлайн-заявку через сайт abitur.dtm.uz. На данный момент уже подано около 160 тысяч заявок на прохождение испытаний. Предварительно экзамены запланированы на 1 августа, но окончательная дата станет известна после завершения процедуры приема документов.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 9,6 млн человек. Зафиксировано свыше 490 тысяч летальных исходов, вылечилось более 4,8 млн жителей.