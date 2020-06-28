Коронавирус в Узбекистане: главное на 28 июня

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.
Новые случаи заболевания коронавирусом
С момента последней сводки о коронавирусе, опубликованной на нашем сайте, COVID-19 был выявлен еще у 262 человек.
Таким образом, по последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в стране зафиксировано 7 813 случаев заражения опасным вирусом.
На лечении в инфекционных учреждениях республики находится 2 544 пациента, 19 из них находятся в тяжелом состоянии, 7 — в крайне тяжелом.
Динамика выздоровлений
Минздрав сообщил, что полностью вылечиться от коронавируса удалось еще 185 гражданам.
Граждане были выписаны из инфекционных медучреждений, расположенных в Ташкенте и Хорезмской области.
Таким образом, на данный момент, общее число узбекистанцев, победивших болезнь, составляет 5 248 человек.
Cкончался врач, у которого был COVID-19
Сегодня Минздрав сообщил о том, что скончался 21-й пациент, у которого был диагностирован коронавирус.
Им оказался 52-летний врач Яккасарайского районного медицинского объединения Ташкента.
С 14 июня мужчина работал в карантинном центре "Уртасарай" в Юкоричирчикском районе Ташобласти. Состояние медика ухудшилось 23 июня. Сначала он был госпитализирован в Зангиатинскую районную инфекционную больницу, а затем — в НИИ эпидемиологии микробиологии и инфекционных заболеваний с острым инфарктом миокарда.
26 июня состояние пациента ухудшилось, и его перевели в реанимацию.
Несмотря на оказанную медпомощь, врач скончался от инфаркта миокарда, острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности.
Это — первый смертельный случай от COVID-19 среди медицинских работников республики.
Банк Asaka: мы тут же приняли меры, как только COVID-19 выявился у одного из сотрудников
Руководство Asaka Bank опровергло слухи о своем бездействии после того, как у одного из сотрудников головного офиса обнаружили коронавирус.
Заболевший сотрудник, на данный момент, находится под наблюдением врачей, а все контактировавшие с ним помещены на карантин, заявили в банке.
С начала пандемии были также предприняты все необходимые меры безопасности, добавили в организации.
Коронавирус спорту не помеха: названа дата проведения Игр стран СНГ
Мероприятие, предположительно, состоится 4-11 сентября.
Однако организаторы не исключают возможности очередного переноса сроков проведения состязаний в случае нестабильной эпидемиологической обстановки.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, количество случаев заболевания в мире превысило 10 миллионов, скончались почти 500 тысяч человек, выздоровели — более 5,07 миллиона.