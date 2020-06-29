Более 200 студентов возвращены в Узбекистан из России

Прибывшие были размещены на карантин. Для них организованы все необходимые условия проживания, в том числе трехразовое горячее питание.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкент из Москвы 28 июня прилетели 220 студентов-железнодорожников, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Уточняется, что на родину вернулись студенты Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта — бакалавры, магистры и аспиранты, обучающиеся в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, Московском государственном институте стали и сплавов, Российском университете транспорта, Петербургском государственном университете путей сообщения, Омском государственном университете путей сообщения и Московском архитектурном институте.

Прибывшие были размещены на карантин в общежитии Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.

Компания "Узбекистон темир йуллари" организовала для них все необходимые условия проживания, в том числе трехразовое горячее питание.

Молодые люди, которые продолжают онлайн-обучение, имеют высокоскоростной доступ в Интернет. По окончании 14-дневного карантинного периода все студенты будут направлены по домам.

В ближайшие дни планируется вывезти на родину еще 102 студентов, которые учатся в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте, отметили в "Узбекистон темир йуллари".