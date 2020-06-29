14:08 29 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.39
  • EUR11424.95
  • USD10151.90
Поиск
Чартерным авиарейсом из Москвы в Ташкент прибыли 220 студентов Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта

Более 200 студентов возвращены в Узбекистан из России

АО "Узбекистон темир йуллари"
Общество
Получить короткую ссылку
167 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200629/14436658/Bolee-200-studentov-vozvrascheny-v-Uzbekistan-iz-Rossii.html

Прибывшие были размещены на карантин. Для них организованы все необходимые условия проживания, в том числе трехразовое горячее питание.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкент из Москвы 28 июня прилетели 220 студентов-железнодорожников, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Уточняется, что на родину вернулись студенты Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта — бакалавры, магистры и аспиранты, обучающиеся в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана, Московском государственном институте стали и сплавов, Российском университете транспорта, Петербургском государственном университете путей сообщения, Омском государственном университете путей сообщения и Московском архитектурном институте.

© Sputnik / Максим Блинов
В Минтрансе разъяснили ситуацию с международными авиарейсами
Прибывшие были размещены на карантин в общежитии Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта.

Компания "Узбекистон темир йуллари" организовала для них все необходимые условия проживания, в том числе трехразовое горячее питание.

Молодые люди, которые продолжают онлайн-обучение, имеют высокоскоростной доступ в Интернет. По окончании 14-дневного карантинного периода все студенты будут направлены по домам.

В ближайшие дни планируется вывезти на родину еще 102 студентов, которые учатся в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте, отметили в "Узбекистон темир йуллари".

Теги:
пандемия, Россия, Узбекистан, студенты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Как приют для животных в России спасает цирковых зверей — видео
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться