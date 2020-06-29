Кому предоставляется академический отпуск в узбекских вузах

Если во время академического отпуска направление, по которому обучался студент, закрывается, то учащийся может перевестись на другой факультет или в другой вуз своей специализации. Для этого нужно написать заявление.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Студенты высших учебных заведений Узбекистана вправе взять академический отпуск во время учебы в любой период, сообщают в Министерстве юстиции.

Согласно законодательству, академический отпуск предоставляется юношам для прохождения военной службы на указанный срок, установленный законодательством.

Студенты, имеющие проблемы со здоровьем, также могут претендовать на годичный отпуск до полного восстановления.

Помимо этого, академ выдают беременным женщинам и матерям по уходу за ребенком.

Для получения академического отпуска учащемуся необходимо обратиться с заявлением на имя ректора, которое обязаны рассмотреть в течение недели.

Основанием для предоставления академического отпуска может послужить призывное письмо или медицинское заключение о состоянии здоровья, беременности.

Если с даты предоставления академического отпуска прошло менее месяца, то студент имеет право обратиться в образовательное заведение с просьбой вернуться к учебе.

В том случае когда во время академического отпуска направление, по которому обучался студент, закрывается, вопрос о его переводе на другой факультет или в иной вуз согласно специализации решается вместе с заявлением.

Стоит отметить, что пропуск занятий более 74 часов без уважительной причины после окончания академического отпуска дает право вузу отчислить студента.

Напомним: в связи с карантинными мерами, введенными из-за пандемии коронавируса, с марта текущего года студенты Узбекистана перешли на дистанционное обучение.

До 1 августа 2020 года в Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, Ташкентском государственном юридическом университете и Ташкентском государственном педагогическом университете будет разработана и внедрена в учебный процесс специальная платформа для дистанционной формы обучения.