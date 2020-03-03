В некоторых вузах страны внедрят дистанционную форму обучения - Указ

ТАШКЕНТ, 3 мар - Sputnik. В Указе о Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики в этом году президент поручил внедрить дистанционную форму обучения в вузах.

Полный текст документа опубликован на информационном портале УзА.

Экспериментальной площадкой для нововведения выбраны Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезмий, Ташкентский государственный юридический университет и Ташкентский государственный педагогический университет. Дистанционная форма обучения в этих вузах будет внедрена со следующего учебного года.

Соответствующим министерствам необходимо до 1 августа 2020 года обеспечить внедрение в учебный процесс этих вузов платформы дистанционного обучения и оснащение их необходимым оборудованием.

Кабинету Министров Республики Узбекистан с учетом результатов эксперимента в срок до 1 января 2021 года внести предложения о внедрении в систему высшего образования дистанционной формы обучения вместе с графиком внедрения данной формы обучения в разрезе высших образовательных учреждений и направлений обучения.

Напомним, 10 января нынешнего года, комментируя случаи работы иностранных вузов без лицензии, начальник Государственной инспекции по надзору за качеством образования Улугбек Ташкенбаев отметил, что Узбекистан продолжит реформировать систему высшего образования, внедряя передовые мировые практики.

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Тогда чиновник отметил, что в Олий Мажлис уже внесен проект закона об образовании, который учитывает и форму дистанционного образования в зарубежных вузах. Ташкентбаев подчеркнул, что, по его мнению, внедрять такой метод сначала стоит в отечественных вузах, чтобы Узбекистан имел возможность готовить своих студентов дистанционно.