14:21 30 Июня 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото

Президент назначил нового заместителя главы Минвуза

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (372)
18 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200630/14446617/Prezident-naznachil-novogo-zamestitelya-glavy-Minvuza.html

До нынешней должности назначенец в течение года работал ректором Туринского политехнического университета.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Глава государства подписал постановление, согласно которому Уктам Рахимович Саломов назначен первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Мирзиёев назначил первого заместителя главы Минвуза >>

Напомним, год назад Саломов вступил в должность ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте. Известно, что ранее назначенец занимал должность главы Андижанского машиностроительного института.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (372)
Теги:
Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования, ректор, назначение



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Танцоры на Международном фестивале танго в музее Metropolitan в Медельине, Колумбия
Страсть в масках — 12 ярких фото с международного фестиваля танго в Колумбии
Европа разместит у себя ракеты США — стоит ли готовиться к ядерной войне?
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться