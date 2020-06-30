Президент назначил нового заместителя главы Минвуза

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Глава государства подписал постановление, согласно которому Уктам Рахимович Саломов назначен первым заместителем министра высшего и среднего специального образования Узбекистана, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.
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Напомним, год назад Саломов вступил в должность ректора Туринского политехнического университета в Ташкенте. Известно, что ранее назначенец занимал должность главы Андижанского машиностроительного института.