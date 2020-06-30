Президент назначил нового заместителя главы Минвуза

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В Узбекистане всех пациентов с COVID-19 разделят на три категории Инфицированные будут подразделяться на три категории — с легкой формой коронавируса (бессимптомное течение болезни), со средней тяжестью (повышенная температура) и с тяжелой формой. 131

Таксисты в Ташкенте получат китайские электромобили - фото Также в столицу планируется завезти 10 специальных заправочных станций, на которых можно будет зарядить электромобиль за 30 минут. 8