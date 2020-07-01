Uzbekistan Airways ввела новые правила возврата денег за авиабилеты

С 1 июля для обеспечения возврата сумм, оплаченных пассажирами за авиабилеты и дополнительные услуги до 31 декабря 2020 года, будет производиться оформление депозитных ваучеров.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о новых правилах возврата денег гражданам, оплатившим авиабилеты и дополнительные услуги до 31 декабря этого года.

Сообщается, что данным пассажирам с 1 июля будут выданы специальные депозитные ваучеры.

Их оформление будет производиться на сумму, равную стоимости билета, который подлежит возврату. К этой сумме также прибавят бонус в размере 5% от той цены, за которую гражданин покупал авиабилет.

"Депозитные ваучеры в течение года от даты их оформления могут быть использованы пассажирами для оплаты любой другой перевозки или оплаты дополнительных услуг на рейсах АО "Uzbekistan airways", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Если по истечению одного года от даты оформления ваучера сумма депозита использована не будет, то пассажиру вернут деньги "в форме первоначальной оплаты".

Решение о введении депозитных ваучеров было принято правительством Узбекистана в качестве эффективной меры, которая позволит обеспечить стабильность транспортной системы республики в период карантина.