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Uzbekistan Airways ввела новые правила возврата денег за авиабилеты

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200701/14456410/Uzbekistan-Airways-vvela-novye-pravila-vozvrata-deneg-za-aviabilety.html

С 1 июля для обеспечения возврата сумм, оплаченных пассажирами за авиабилеты и дополнительные услуги до 31 декабря 2020 года, будет производиться оформление депозитных ваучеров.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways объявила о новых правилах возврата денег гражданам, оплатившим авиабилеты и дополнительные услуги до 31 декабря этого года.

Боинг 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Сообщается, что данным пассажирам с 1 июля будут выданы специальные депозитные ваучеры. 

Их оформление будет производиться на сумму, равную стоимости билета, который подлежит возврату. К этой сумме также прибавят бонус в размере 5% от той цены, за которую гражданин покупал авиабилет.

"Депозитные ваучеры в течение года от даты их оформления могут быть использованы пассажирами для оплаты любой другой перевозки или оплаты дополнительных услуг на рейсах АО "Uzbekistan airways", — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Если по истечению одного года от даты оформления ваучера сумма депозита использована не будет, то пассажиру вернут деньги "в форме первоначальной оплаты".

Решение о введении депозитных ваучеров было принято правительством Узбекистана в качестве эффективной меры, которая позволит обеспечить стабильность транспортной системы республики в период карантина.

Теги:
Узбекистан, Самолет, авиабилет, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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