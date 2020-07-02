16:55 02 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии

Первый узбекский аппарат ИВЛ поступил в республиканскую больницу

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
112 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14461177/Pervyy-uzbekskiy-apparat-IVL-postupil-v-respublikanskuyu-bolnitsu.html

Напомним: в мае этого года было создано совместное словацко-российско-узбекское предприятие Chirana Asia по производству данного медоборудования.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Первый аппарат ИВЛ отечественного производство был передан в Республиканскую больницу №1.Об этом сообщили в столичном хокимияте.

Узбекистан и Япония продолжат стратегическое сотрудничество
Пресс-служба МИВТ
Медучреждения страны оснастят аппаратами ИВЛ за счет средств из Японии

Напомним, что высокотехнологичное медоборудование было произведено совместным словацко-российско-узбекским предприятием Chirana Asia.

Как мы ранее писали, на территории республики планируется построить масштабный комплекс по производству аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов. Его открытие запланировано на это август. 

Как ожидается, данный завод станет важным не только для Узбекистана, но и для всего региона Центральной Азии. Согласно плану, до конца года предприятие выпустит 100 аппаратов ИВЛ. 

В будущем планируется нарастить объемы выпуска до 500 аппаратов ИВЛ и 500 наркозно-дыхательных аппаратов в год.

Произведенное медоборудование планируется продавать Таджикистану, Кыргызстану, Туркменистану и Афганистану.

Теги:
Узбекистан, больница, коронавирус, Медицина, аппараты ИВЛ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Последний день голосования по поправкам к Конституции РФ — фоторепортаж
Два медведя не поделили границу России и Китая — кадры необычной разборки
Новые формы обучения выпускников школ
Куда пойти учиться: МНО предлагает новые формы обучения

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться