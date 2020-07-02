Первый узбекский аппарат ИВЛ поступил в республиканскую больницу

Напомним: в мае этого года было создано совместное словацко-российско-узбекское предприятие Chirana Asia по производству данного медоборудования.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Первый аппарат ИВЛ отечественного производство был передан в Республиканскую больницу №1.Об этом сообщили в столичном хокимияте.

Напомним, что высокотехнологичное медоборудование было произведено совместным словацко-российско-узбекским предприятием Chirana Asia.

Как мы ранее писали, на территории республики планируется построить масштабный комплекс по производству аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов. Его открытие запланировано на это август.

Как ожидается, данный завод станет важным не только для Узбекистана, но и для всего региона Центральной Азии. Согласно плану, до конца года предприятие выпустит 100 аппаратов ИВЛ.

В будущем планируется нарастить объемы выпуска до 500 аппаратов ИВЛ и 500 наркозно-дыхательных аппаратов в год.

Произведенное медоборудование планируется продавать Таджикистану, Кыргызстану, Туркменистану и Афганистану.