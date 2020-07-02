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В Узбекистане разработали тест-систему для выявления РНК коронавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (627)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200702/14462976/V-Uzbekistane-razrabotali-test-sistemu-dlya-vyyavleniya-RNK-koronavirusa.html

Разработка удобна в использовании, на 30% дешевле зарубежных аналогов, анализ проводится в течение часа.

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Ученые Академии наук разработали диагностический набор для выделения РНК COVID-19.

"После первого обнаружения вируса в Узбекистане сотрудники Института химии растительных веществ Академии наук Республики Узбекистан начали разработку диагностического набора для выделения РНК COVID-19, с чем успешно справились в короткие сроки", - сообщает пресс-служба академии.

Тест-система представляет собой набор реагентов для выявления РНК коронавируса методом полимеразной цепной реакции в реальном времени. Разработка удобна в использовании, на 30% дешевле зарубежных аналогов, анализ проводится в течение часа.

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Тест-система зарегистрирована в Узбекистане под маркой "ЭНКОР", уже получено разрешение на ее серийное производство. Она также позволяет выделять РНК и ДНК ВИЧ, гепатитов В и С.

По последним данным Минздрава, в Узбекистане выявлено 8 996 случаев заболевания COVID-19. 

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 122 пациента с положительным диагнозом, 18 из них находятся в тяжелом состоянии, 7 — в критическом. Более 40 тысяч граждан республики находятся под наблюдением врачей на домашнем карантине, 24,5 тысячи — на больничном карантине.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (627)
Теги:
Академия наук Узбекистана, Ученые, Узбекистан, коронавирус



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