МИД — узбекистанцам: граница РФ и Казахстана закрыта, не верьте мошенникам!

В последнее время в соцсетях и популярных мессенджерах распространяются слухи о том, что якобы граница между Россией и Казахстаном открыта и гражданам Узбекистана, находящимся в РФ, можно вернуться домой через территорию Казахстана.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. МИД Узбекистана опубликовал обращение к гражданам относительно возможности выехать на родину через российско-казахстанскую границу.

По информации ведомства, в последнее время в соцсетях и мессенджерах распространяются фейковые сведения о том, что граница якобы открыта и через нее можно вернуться домой.

Однако это не так, границы до сих пор закрыты, сообщили в МИД.

Дипломаты призвали доверять только официальной информации и не верить мошенникам, которые пытаются нажиться на трудностях граждан, предлагая услуги "по пересечению границы".

"Отдельные лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявления о наборе и трансфере людей до российско-казахстанской государственной границы, обещая "помочь" с пересечением границы. Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так в Узбекистане и Казахстане, остаются в силе", — отметили в ведомстве.

В последние дни на российско-казахстанской границе (в селе Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукском районе и городе Соль-Илецк Оренбургской области) вновь стали скапливаться граждане республики, которые, поверив в ложные сообщения, прибыли из различных точек России в надежде попасть домой через территорию Казахстана.

На российско-казахстанской границе снова скопление узбекистанцев >>

Это, в свою очередь, создает риск возникновения новой вспышки COVID-19.

Граждан республики, находящихся на территории РФ, призвали не поддаваться провокациям, не пытаться выехать за пределы границы и соблюдать все карантинные меры.