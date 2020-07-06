В Узбекистане обновили список городов и районов по уровню карантина

Без изменений остались Ташкент, Ферганская, Наманганская, Навоийская и Бухарская области. О новом распределении уровней карантина в остальных регионах страны читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия обновило список городов и районов Узбекистана согласно эпидемиологической ситуации в них по состоянию на 4 июля.

Напомним, что есть три типа зон в зависимости от опасности распространения COVID-19: "красные", "желтые" и "зеленые".

Ташкент (без изменений)

Все районы столицы находятся в "желтой" зоне.

А это — Бектемирский, Мирзо-Улугбекский, Мирабадский, Алмазарский, Сергелийский, Учтепинский, Яшнабадский, Чиланзарский, Шайхантахурский, Юнусадабский и Яккасарайский районы.

Ташкентская область

"Красная" зона: город Чирчик, Зангиатинский, Кибрайский, Ташкентский, Уртачирчикский и Бекабадский районы;

"желтая" зона: города Ахангаран, Бекабад, Янгиюль, Аккурганский, Бостанлыкский, Паркентский, Пскентский, Чиназский, Юкоричирчикский и Янгиюльский районы;

"зеленая" зона: города Алмалык, Ангрен, Нурафшан, Ахангаранский, Букинский и Куйичирчикский районы.

Хорезмская область

"Красная" зона: город Ургенч;

"желтая" зона: город Хива, Ургенчский, Ханкинский и Хазараспский районы;

"зеленая" зона: Тупраккалинский, Кошкупырский, Янгиарыкский, Хивинский, Шаватский, Янгибазарский, Багатский и Гурленский районы.

Сурхандарьинская область

"Красная" зона: Музрабадский район;

"желтая" зона: город Термез, Денауский, Шурчинский, Бойсунский, Джаркурганский и Кумкурганский районы;

"зеленая" зона: Сарыасийский, Термезский, Ангорский, Узунский, Кизирикский, Бандиханский, Алтынсайский и Шерабадский районы.

Самаркандская область

"Красной зоны" нет;

"желтая" зона: город Самарканд, а также Самаркандский, Пайарыкский, Тайлакский, Каттакурганский, Ургутский и Нарпайский районы;

"зеленая" зона: город Каттакурган, Кошрабадский, Нурабадский, Булунгурский, Пахтачинский, Пастадаргомский, Иштыханский, Акдарьинский и Джамбайский районы.

Сырдарьинская область

"Красная" зона: город Гулистан и Сайхунабадский район;

"желтая" зона: Гулистанский, Баяутский и Хавастский районы;

"зеленая" зона: города Ширин и Янгиер, Сырдарьинский, Мирзаабадский, Акалтынский и Сардобинский районы.

Наманганская область (без изменений)

"Красная" зона: город Наманган, Нарынский, Папский, Уйчинский, Учкурганский и Янгикурганский районы;

"желтая" зона: Наманганский, Туракурганский и Чустский районы;

"зеленая" зона: Мингбулакский, Касансайский и Чартакский районы.

Навоийская область (без изменений)

"Красная" зона: город Зарафшан;

"желтая" зона: город Навои;

"зеленая" зона: Канимехский, Карманинский, Кызылтепинский, Навбахорский, Нуратинский, Тамдынский, Хатырчинский и Учкудукский районы.

Кашкадарьинская область

"Красная" зона: Гузарский район;

"желтая" зона: город Карши, Каршинский, Касанский, Китабский, Мубарекский и Чиракчинский районы;

"зеленая" зона: город Шахрисабз, Дехканабадский, Камашинский, Касбийский, Миришкорский, Нишанский, Шахрисабзский и Яккабагский районы.

Бухарская область (без изменений)

"Красная" зона: Вабкентский, Жондорский, Гиждуванский и Шафирканский районы;

"желтая" зона: город Бухара;

"зеленая" зона: город Каган, Бухарский, Каганский, Караулбазарский, Пешкунский, Ромитанский, Алатский и Каракульский районы.

Республика Каракалпакстан

"Красная" зона: город Нукус, Кунградский и Берунийский районы;

"желтая" зона: Амударьинский район;

"зеленая" зона: Канлыкульский, Караузякский, Кегейлийский, Муйнакский, Нукусский, Турткульский, Чимбайский, Шуманайский, Элликкалинский, Тахиаташский, Тахтакупырский, Бозатауский и Ходжейлийский районы.

Андижанская область

"Красной" зоны нет;

"желтая" зона: город Андижан, Алтынкульский, Балыкчинский и Пахтаабадский районы;

"зеленая" зона: город Ханабад, Бозский, Булакбашинский, Кургантепинский, Мархаматский, Улугнорский, Ходжаабадский, Джалакудукский, Шахриханский, Асакинский, Андижанский и Избасканский районы.

Джизакская область

"Красная" зона: Галляаральский, Дустликский и Шараф-Рашидовский район;

"желтой" зоны нет;

"зеленая" зона: город Джизак, Арнасайский, Бахмальский, Зааминский, Зарбдорский, Зафарабадский, Мирзачульский, Пахтакорский, Форишский и Янгиабадский районы.

Ферганская область (без изменений)

Все районы и города области находятся в "зеленой" зоне.

Что именно разрешено, а что запрещено в зависимости от зоны, можно посмотреть здесь.

Кроме того, напомним, что с начала июня в "желтых" и "зеленых" зонах республики разрешается движение автобусов по городским (районным) и пригородным маршрутам общественного транспорта. Исключение составляют микроавтобусы и метро.