20:14 07 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19.

В Узбекистане не осталось свободных от коронавируса регионов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
4101 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200707/14491429/V-Uzbekistane-ne-ostalos-svobodnykh-ot-koronavirusa-regionov.html

В конце мая пять областей республики — Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская — стали полностью свободными от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Ферганской области на востоке Узбекистана — ранее единственном регионе, свободным от заболевших, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб при Кабмине.

"Новые три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Ферганской области, этот регион утратил статус "зеленой" зоны", — сказал представитель оперштаба. По его словам, изучаются контакты заболевших, выясняется степень распространения коронавируса, чтобы определить новый статус области.

В конце мая пять областей Узбекистана — Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская — стали полностью свободными от COVID-19. В понедельник Минздрав сообщил, что единственной "зеленой" зоной осталась Ферганская область.

Курбанов Ботиржон Журабаевич, первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан
Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Почему выросла летальность от COVID-19 в Узбекистане — ответ Минздрава
Президент страны Шавкат Мирзиёев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. С 1 июля в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19 запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу с 23.00 до 7.00, за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.

Власти продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.

Теги:
Ферганская область, пандемия, коронавирус, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Первый детеныш белого льва, родившийся в Испании, пьет молоко из бутылочки в заповеднике Guillena World Park в Севилье 10 июня 2020 года
Беби-бум: детеныши, которые родились в зоопарках мира, - фотолента
ВОЗ заинтересовалась российской вакциной от СOVID-19
ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса — видео
План реконструкции и строительства дорог в Ташкенте
Дорожки и дороги для Ташкента: как преобразится столица

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться