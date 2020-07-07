В Узбекистане не осталось свободных от коронавируса регионов

В конце мая пять областей республики — Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская — стали полностью свободными от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Ферганской области на востоке Узбекистана — ранее единственном регионе, свободным от заболевших, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб при Кабмине.

"Новые три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Ферганской области, этот регион утратил статус "зеленой" зоны", — сказал представитель оперштаба. По его словам, изучаются контакты заболевших, выясняется степень распространения коронавируса, чтобы определить новый статус области.

В конце мая пять областей Узбекистана — Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская — стали полностью свободными от COVID-19. В понедельник Минздрав сообщил, что единственной "зеленой" зоной осталась Ферганская область.

Президент страны Шавкат Мирзиёев в конце июня заявил, что ситуация с коронавирусом в Узбекистане приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. С 1 июля в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19 запрещено собираться группами более трех человек в общественных местах. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу с 23.00 до 7.00, за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.

Власти продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.