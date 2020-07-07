В Узбекистане не осталось свободных от коронавируса регионов

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Случаи инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксированы в Ферганской области на востоке Узбекистана — ранее единственном регионе, свободным от заболевших, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб при Кабмине.
"Новые три случая заражения COVID-19 зафиксированы в Ферганской области, этот регион утратил статус "зеленой" зоны", — сказал представитель оперштаба. По его словам, изучаются контакты заболевших, выясняется степень распространения коронавируса, чтобы определить новый статус области.
В конце мая пять областей Узбекистана — Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская и Ферганская — стали полностью свободными от COVID-19. В понедельник Минздрав сообщил, что единственной "зеленой" зоной осталась Ферганская область.
Власти продлили карантин в республике до 1 августа. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.