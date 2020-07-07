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Глава Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 10 сентября посетил президентскую школу в Ташкенте

В Узбекистане строят еще пять президентских школ - адреса

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Внутри каждой из школ будут общежитие, стадион, бассейн, крытый и открытый спортивные залы, библиотека, детские зоны отдыха, отдельная гостиница для иностранных учителей, автостоянка, зона ожидания для родителей и актовый зал. 

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. В республике продолжается строительство и оснащение президентских школ в Бухаре (на проспекте Навои), Джизаке (в махалле "Сайилджой"), Карши (на улице Мустакиллик), Самарканде (на улице Амира Темура) и Фергане (на улице Кашгар). Новые образовательные учреждения войдут в структуру Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине страны, проинформировали в ведомстве.

В Намангане открылась Президентская школа
УзА
В Намангане открылась Президентская школа

Все школы рассчитаны на 168 учеников. Внутри каждой будут общежитие, стадион, бассейн, крытый и открытый спортивные залы, библиотека, детские зоны отдыха, отдельная гостиница для иностранных учителей, автостоянка, зона ожидания для родителей и актовый зал. 

В пресс-службе Агентства напомнили о том, что президентские школы будут поэтапно созданы во всех регионах страны в соответствии с профильным указом главы государства.

Специальное агентство будет заниматься развитием президентских школ >>

А чуть менее месяца назад стало известно, что прием учащихся в президентские школы на текущий учебный год в качестве исключения будет организован в следующем учебном году. Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой в стране.

В действующие президентские школы в Ташкенте, Нукусе, Намангане и Хиве вступительные экзамены в 5-й класс на 2020/2021 учебный год переносятся на 2021-й, и в 2021/2022 учебном году учащиеся будут приниматься в 5-е и 6-е классы.

Теги:
Узбекистан, Министерство народного образования Узбекистана, Образование, Строительство, президентская школа



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