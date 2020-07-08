Более 70 человек оказались с COVID-19 после нескольких свадеб в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В Юнусубадском районе одна семья провела свадьбу три раза. Как итог - у 79 человек обнаружен коронавирус, об этом рассказал министр здравоохранения Алишер Шадманов в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

По его словам, свадьбы, различные церемонии и семейные мероприятия способствуют распространению вируса среди населения.

"Сто десять граждан, присутствовавших на свадьбах, заразились коронавирусом. Одна семья в Юнусабадском районе, чтобы соблюсти лимит в 30 человек, провела свадьбу 3 раза за один день. В итоге 79 человек заразились на этой свадьбе", - рассказал Шадманов.

Напомним, в Узбекистане в последнее время участились случаи массового заражения коронавирусом.

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В частности, это связано с тем, что граждане пренебрегают мерами безопасности и устраивают торжества, в которых принимают участие большое количество людей.