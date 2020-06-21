Заразительная свадьба: в Ташкенте невеста и 12 гостей подхватили COVID-19

В настоящее время сотни людей, контактировавших с ними и принявших участие в торжестве, сдали анализы на коронавирус и находятся на карантине в стационарных и домашних условиях.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В Узбекистане в последнее время участились случаи массового заражения коронавирусом.

В частности, это связано с тем, что граждане пренебрегают мерами безопасности и устраивают торжества, в которых принимают участие большое количество людей.

Это касается, в частности, пышных мероприятий, таких как свадьба.

Ранее мы писали о том, что в Сурхандарьинской области состоялся праздник по случаю бракосочетания, после чего на карантин были помещены все 250 гостей, приглашенных на торжество.

Аналогичная история произошла и в Ташкенте. Так, по данным Минздрава, жительница Юнусабадского района в течение четырех дней женила двух сыновей.

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Свадьба состоялась, однако закончилась она не так радостно, как планировалось, ведь в результате одна из невест и еще 12 человек, присутствовавших на мероприятиях, заразились COVID-19.

Отмечается также, что десятки гостей и людей, контактировавших с заболевшими, сдали тесты на COVID-19 и были помещены на карантин в стационаре или дома.

Продолжается эпидемиологическое расследование.