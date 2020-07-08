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Пустые парты в классе

В школах Узбекистана предмет "Воспитание" введется с сентября

Unsplash / Feliphe Schiarolli
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200708/14494536/V-shkolakh-Uzbekistana-predmet-Vospitanie-vvedetsya-s-sentyabrya.html

Учебники и учебно-методические комплексы по новому объединенному предмету будут изданы и доставлены на места до начала нового учебного года.

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Предмет "Воспитание", который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, вводится в новом учебном году в школах Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

"Поэтапно вводиться в практику единый предмет "Воспитание" в 1-9-х классах с 2020/2021, а в 10-11-х классах – с 2021/2022 учебного года в пределах общих часов, отведенных предметам", - говорится в информации.

Новый предмет "Воспитание" объединит дисциплины " Этика", "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий".

В школах Узбекистана внедрят новый предмет "Воспитание" >>

Учебники и учебно-методические комплексы по новому объединенному предмету будут изданы и доставлены на места до начала нового учебного года.

Изучать предмет будут как младшие, так и старшие классы.

Теги:
Образование, дети, патриотизм, религия, Школа, школа, школы, Узбекистан, Узбекистан



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