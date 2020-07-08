В школах Узбекистана предмет "Воспитание" введется с сентября

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. Предмет "Воспитание", который объединит уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма, вводится в новом учебном году в школах Узбекистана, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
"Поэтапно вводиться в практику единый предмет "Воспитание" в 1-9-х классах с 2020/2021, а в 10-11-х классах – с 2021/2022 учебного года в пределах общих часов, отведенных предметам", - говорится в информации.
Новый предмет "Воспитание" объединит дисциплины " Этика", "Чувство Родины", "Основы национальной идеи и духовности" и "История мировых религий".
В школах Узбекистана внедрят новый предмет "Воспитание" >>
Учебники и учебно-методические комплексы по новому объединенному предмету будут изданы и доставлены на места до начала нового учебного года.
Изучать предмет будут как младшие, так и старшие классы.