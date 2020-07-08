"Армата" уходит на экспорт: кто первым получит новейший российский танк Т-14

Россия продолжает теснить конкурентов на международном рынке вооружений и продвигает образец, не имеющий аналогов в мире, — танк "Армата" Т-14 третьего поколения. Это свидетельствует об успешном развитии российского ОПК и технологическом совершенстве боевой машины.

Директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев 6 июля заявил, что Москва намерена экспортировать новейшие танки "Армата" Т-14. Россия продает исключительно надежные и эффективные образцы вооружений, которые будут пользоваться спросом и потеснят конкурирующие изделия.

Интрига состоит в том, что это единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Даже Минобороны России успело законтрактовать пока 132 единицы уникальной бронетехники (танки Т-14 и тяжелые боевые машины пехоты Т-15 на платформе "Армата"). Поставки ожидаются до конца 2021 года. Продажи за границу начнутся после выполнения заказа Минобороны РФ и утверждения экспортного облика машины (специалисты решают, что может пойти за рубеж, а какие элементы будут использоваться исключительно российскими войсками).

Высокотехнологичный танк стоит недешево — до семи миллионов долларов за единицу, при этом интерес к "Армате" уже проявили Египет, Индия, Китай (получены предварительные заявки). Кстати, известные зарубежные танки — американский "Абрамс", французский "Леклерк", немецкий "Леопард", израильский "Меркава" — продаются в ценовом диапазоне от шести до 12 миллионов долларов.

Вероятные заказчики

Ранее Египет решил приобрести 400-500 новых российских танков T-90МС и, вероятно, в перспективе закажет Т-14. Индия планирует приобрести до 1 770 современных танков, рассматривая и "Армату", сумма контракта предварительно оценивается в 442 миллиарда рублей. Наверняка не останется в стороне и Китай.

Объемы экспорта новейшего российского танка в ближнее зарубежье пока не определены. Безусловно, Т-14 послужит укреплению обороноспособности стран СНГ. Ранее активно приобретали бронетехнику российского производства Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Узбекистан.

Россия мирно завоевала около трети мирового рынка вооружений. В портфеле "Рособоронэкспорта" сегодня заказы на 55 миллиардов долларов (второе место в мире после США). Около 15 процентов российского оружейного экспорта приходится на сухопутную технику. РФ сумела стать признанным лидером на рынке новых танков. Не случайно на Западе танк Т-90 назвали "смертоносным хитом российского оборонного экспорта", в ближайшие годы "Уралвагонзавод" отправит заказчикам около 2 500 танков Т-90МС. Новейший Т-14 обещает стать достойным продолжателем экспортных побед.

Технологическое превосходство

Т-14 предназначен для боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, уничтожения фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности. Танк "Армата" проверен в боевой обстановке на территории Сирийской Арабской Республики, а в начале июля успешно прошел испытания в беспилотном режиме.

Уникальная боевая машина имеет необитаемую башню, бронекапсулу для экипажа, орудие калибра 125-мм (превосходящее танковые 120-мм пушки НАТО), модульную конструкцию и открытую цифровую архитектуру — основу для роботизации. Будущее — за безэкипажными (беспилотными) танками с электромагнитными пушками, которые успешно разрабатываются в России.

В Т-14 наводчик-оператор и командир танка управляют вооружением через цифровые интерфейсы (триплексы ушли в прошлое). Основу огневой мощи танка составляет 125-мм гладкоствольная пушка повышенного могущества 2А82-1М (в боекомплекте имеются снаряды и управляемые ракеты нового поколения, всего 40 единиц).

Эшелонированная система защиты танка Т-14 включает комплекс активной защиты "Афганит" (единственный в мире, способный бороться с реактивными и ракетными противотанковыми боеприпасами и бронебойными подкалиберными снарядами), автоматическую систему постановки завес от боеприпасов с любыми системами наведения (во всех ракурсах, включая верхнюю полусферу), а также комплекс динамической защиты "Малахит" (парирует пробивное действие кумулятивных и кинетических боеприпасов). Последний рубеж — комбинированная многослойная броня с рациональными углами наклона.

"Армата" — первый в мире танк принципиально новой конструкции, он первым получил "стелс-технологии" снижения заметности во всем электромагнитном спектре. Машина оснащена унифицированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), способной интегрироваться с другими управляющими системами. То есть каждый экипаж Т-14 на поле боя действует не сам по себе, а в Единой системе управления тактического звена. Кроме того, на унифицированной гусеничной базе тяжелой категории "Армата" созданы технологически "родственные" боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Идею танка, конструктивно сходного с Т-14, специалисты ведущих стран вынашивают два десятилетия. Движение вперед есть, но готовое серийное изделие может представить только Россия. Для сравнения, в США лишь разрабатывают унифицированную гусеничную платформу Future Ground Combat System (наземная боевая система будущего), а колесная боевая бронированная машина "Страйкер" (MobileGunSystem) с необитаемой башней танком все же не является.

Прямых конкурентов или аналогов "Арматы" в мире нет. Т-14 в минувшем году признан лучшим из лучших 12 машин самых развитых государств. Россия в одиночку совершила эту, без преувеличения, технологическую революцию в области танкостроения и по праву рассчитывает получить значительные экономические и военно-политические дивиденды.