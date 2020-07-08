Для поиска иностранных контрагентов российский Минпромторг подключил к работе российские торговые представительства, а также внедрил онлайн-платформу по сбору заявок экспортеров.

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Россия направила аппараты ИВЛ в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.

"В частности, более 600 аппаратов ИВЛ уже отгружены в Узбекистан, Сербию, Италию и Белоруссию", - отметил Мантуров.

По словам министра, для поиска иностранных контрагентов Минпромторг подключил к работе российские торговые представительства, а также внедрил онлайн-платформу по сбору заявок экспортеров. Ведомство также в ручном режиме сопровождает процедуры международной сертификации отечественной продукции.

Как мы сообщали, в эти дни в Узбекистане продолжается строительство масштабного комплекса по производству аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов.

Его запуск намечен на август 2020 года. Также на базе завода планируется создание сервисного и обучающего центра для проведения семинаров по применению аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов.