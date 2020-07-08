В Узбекистане период пребывания на карантине сократили с 14 до 10 дней

Если в течение 10 дней результаты теста на COVID-19 будут отрицательными и никаких симптомов не проявится, то граждане смогут выйти из режима карантина.

ТАШКЕНТ, 8 июл – Sputnik. Спецкомиссия по борьбе с COVID-19 разработала новые меры в отношении граждан, контактировавших с инфицированными.

Теперь данные лица должны находиться на карантине в домашних условиях.

Кроме того, карантинный период было решено сократить с 14 до 10 дней. Если по прошествии 10 дней никаких симптомов выявлено не будет и тест на COVID-19 будет отрицательным, то карантин завершится.

Однако если же результаты анализов окажутся положительными, то дальнейшие меры будут приняты в зависимости от наличия у пациента симптомов:

если признаки заболевания появятся, то пациента госпитализируют;

если болезнь протекает бессимптомно, то лечение будет проходить на дому.

При этом, как отметили в спецкомиссии, если у гражданина нет возможности лечиться в домашних условиях, то он будет переведен в инфекционное учреждение согласно установленному порядку.

Напомним, что ранее по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа было решено усилить карантинные меры.

Под строгим запретом оказались свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет запрещено посещать общественные места. Кроме того, с 10 июля будут снова закрыты прогулочные зоны, парки аттракционов, санатории, детские лагеря, гостевые дома, пляжи и другие места отдыха. Также вновь запрещена работа вещевых рынков, крупных магазинов, спортзалов, бассейнов и объектов общественного питания.

Помимо этого, в спецкомиссии объявили о сокращении количества международных рейсов и введении особых мер для водителей, работающих в сфере международных перевозок.

Данные меры были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 10 838 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 6 811 граждан, скончался 41 пациент.