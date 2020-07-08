В IT-Park пройдет кибертурнир с призовым фондом в 129 млн сумов

Участники будут соревноваться в играх Dota2, PUBG Mobile, FIFA20 и Counter Strike. Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 8 июл - Sputnik. В IT-Park в Ташкенте пройдет кибертурнир по компьютерным играм, сообщает пресс-служба.

Мероприятие организовано совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций, Adrenaline Rush и киберспортивной организацией ARCRED.

Участники будут соревноваться в играх Dota2, PUBG Mobile, FIFA20 и Counter Strike. Призовой фонд составит 129 миллионов сумов.

Напомним, в апреле в IT-Park запустился новый проект онлайн-сессий для стартаперов и специалистов.

Ташкентский IT-Park запустил открытые онлайн-сессии >>

Онлайн-видеоконференции проходят с участием авторитетных и известных IT-специалистов из Узбекистана, Индии, России и других стран.