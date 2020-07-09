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Автомобильное движение в Ташкенте

Усиление карантина в Узбекистане: какой транспорт может передвигаться без ограничений

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (650)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14501793/Usilenie-karantina-v-Uzbekistane-kakoj-transport-mozhet-peredvigatsya-bez-ogranichenij.html

Ранее спецкомиссия при Кабмине решила усилить карантинные меры по всей республике с 10 июля по 1 августа.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом утвердила перечень видов транспортных средств, которым в период с 10 июля по 1 августа разрешено передвигаться без специального разрешения.

Список:

  • служебный и личный транспорт сотрудников сферы здравоохранения, в том числе частных организаций, а также медико-санитарных и эпидемиологических служб;
  • служебный транспорт организаций, которые занимаются производством фармацевтической продукции;
  • личный транспорт при необходимости посещения медучреждения для оказания неотложной помощи (беременность, роды, телесные повреждения, ВИЧ/СПИД, онкологическая помощь, лучевая терапия, гемодиализная помощь, необходимость хирургической операции, другие случаи, создающие опасность для жизни);
  • транспортные средства организаций, осуществляющих доставку (кейтеринг);
  • специальный транспорт коммунальных организаций — газ, электроэнергия, теплообеспечение, холодная вода, канализация и вывоз мусора;
  • служебный транспорт палат Олий Мажлиса, органов суда и прокуратуры, Счетной палаты, бизнес-омбудсмена, омбудсмена, Национального центра по правам человека, Торгово-промышленной палаты;
  • служебный транспорт министерств, госкомитетов, агентств, других госорганов, хозяйственных объединений, органов местной власти и СМИ;
  • служебный транспорт Центрального банка и его региональных подразделений, а также коммерческих банков;
  • служебный транспорт Республиканской службы инкассации;
  • транспорт сотрудников (при наличии служебного удостоверения) зарубежных дипломатических представительств, а также с номерами CMD, D, UN, T, М и Х, консульских учреждений, аккредитованных в Министерстве иностранных дел представительств международных организаций, представительств госорганизаций и торговых представительств других стран;
  • служебный транспорт организаций услуг связи, "Узбекистон почтаси", "Узбектелеком" и его филиалов, а также "Узинфокома";
  • транспортные средства категорий N1, N2 и N3 (грузовой) и сельскохозяйственная техника;
  • транспорт категорий М2 и М3 автобусных парков компании "Тошшахартрансхизмат";
  • транспортные средства в сопровождении автомобилей ДПС;
  • специальный транспорт, предназначенный для церемоний погребения (только для данных церемоний);
  • личный транспорт категории M1 (до восьми пассажирских мест), перевозящий сезонную сельхозпродукцию — допускается наличие одного пассажира.

Отмечается, что машины, перевозящие сельхозпродукцию, выращенную дехканскими и фермерскими хозяйствами, могут передвигаться между областями и городами республики с целью доставки на места продажи и продажи. При въезде на рынки, ярмарки и торговые объекты данный транспорт должен проходить дезинфекцию.

Движение нелинейного такси тоже разрешено, но с соблюдением ряда требований:

  • в салоне между водителем и пассажирами должен быть установлен барьер из прозрачного пластика или пленки;
  • водитель и пассажиры должны быть в лицевых масках, перевозка пассажиров без масок запрещена;
  • в салоне может быть не более двух пассажиров, они должны занимать только задние сидения;
  • такси может передвигаться только в регионе регистрации (Ташкент, Каракалпакстан, область).

Спецкомиссия разрешила привлекать к ответственности граждан, нарушивших ограничения на передвижение автотранспорта, и помещать транспорт на штрафплощадки.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (650)
Теги:
транспорт, Карантин, коронавирус, пандемия, Узбекистан



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