12:33 09 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск

В Узбекистане от COVID-19 впервые скончался иностранец

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (650)
4601
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14503093/V-Uzbekistane-ot-COVID-19-vpervye-skonchalsya-inostranets.html

Иностранный пациент 21 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Бухары с диагнозом "тяжелое течение двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность третьей степени, сердечная недостаточность".

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, впервые им стал иностранец, гражданин Афганистана, сообщает Минздрав.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 40-летний мужчина, гражданин Афганистана", - говорится в сообщении.

Известно, что иностранный пациент 21 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Бухары с диагнозом "тяжелое течение двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность третьей степени, сердечная недостаточность", у него был обнаружен новый тип коронавируса.

"Несмотря на оказанную медпомощь, пациент скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Спецкомиссия комиссия приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа. 

Под строгим запретом оказались свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет запрещено посещать общественные места. 

Усиление карантина в Узбекистане: какой транспорт может передвигаться без ограничений >>

Данные меры были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (650)
Теги:
смерть, Афганистан, Афганистан, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
Лавров: США одержимы идеей сдерживания "угрозы" виды России и Китая
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться