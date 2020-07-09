В Узбекистане от COVID-19 впервые скончался иностранец

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, впервые им стал иностранец, гражданин Афганистана, сообщает Минздрав.
"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 40-летний мужчина, гражданин Афганистана", - говорится в сообщении.
Известно, что иностранный пациент 21 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Бухары с диагнозом "тяжелое течение двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность третьей степени, сердечная недостаточность", у него был обнаружен новый тип коронавируса.
"Несмотря на оказанную медпомощь, пациент скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности", - добавили в пресс-службе.
Напомним, Спецкомиссия комиссия приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.
Под строгим запретом оказались свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет запрещено посещать общественные места.
Усиление карантина в Узбекистане: какой транспорт может передвигаться без ограничений >>
Данные меры были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.