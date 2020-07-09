В Узбекистане от COVID-19 впервые скончался иностранец

Иностранный пациент 21 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Бухары с диагнозом "тяжелое течение двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность третьей степени, сердечная недостаточность".

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, впервые им стал иностранец, гражданин Афганистана, сообщает Минздрав.

"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID - 40-летний мужчина, гражданин Афганистана", - говорится в сообщении.

Известно, что иностранный пациент 21 июня был доставлен в тяжелом состоянии в одну из клиник Бухары с диагнозом "тяжелое течение двусторонней пневмонии, дыхательная недостаточность третьей степени, сердечная недостаточность", у него был обнаружен новый тип коронавируса.

"Несмотря на оказанную медпомощь, пациент скончался от острой сердечной и дыхательной недостаточности", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Спецкомиссия комиссия приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.

Под строгим запретом оказались свадьбы и другие семейные церемонии. Пожилым людям старше 65 лет запрещено посещать общественные места.

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Данные меры были введены в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.