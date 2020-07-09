Не выходите на улицу: Джахонгир Артыкходжаев обратился к жителям Ташкента

Хоким столицы призвал жителей строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, реже выходить на улицу и чаще пользоваться онлайн-сервисами.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев обратился к жителям столицы и призвал полностью соблюдать санитарно-гигиенические требования, а также не выходить на улицу без необходимости.

"Из-за самоуспокоения, нарушения требований санитарно-эпидемиологического надзора, такие как проведение свадеб с участием более 30 человек, увеличение числа других семейных мероприятий, собраний, привели к резкому росту случаев заражения: если раньше выявлялось по 40-50 случаев, то сейчас — до 150-200. Число скончавшихся тоже увеличилось", — заявил он.

Артыкходжаев призвал ташкентцев не заблуждаться, думая, что коронавирус их не коснется. По его мнению, все должны строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, реже выходить на улицу, не собираться группами, перенести ранее запланированные массовые мероприятия и чаще пользоваться онлайн-сервисами.

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Напомним, накануне член штаба Хабибулла Акилов выступил с заявлением о том, что койко-мест в стационарных больницах не осталось, в связи с чем бессимптомным пациентам было разрешено лечиться на дому и в гостиницах.

С 10 июля по 1 августа в Узбекистане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации будут вновь ужесточены карантинные ограничения.