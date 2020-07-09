"Сейчас в стране достаточно коек и лекарств" — член штаба по борьбе с COVID-19

Представитель штаба Хабибулла Акилов отметил, что резервы лекарств и койко-мест в Узбекистане имеются, однако если ежедневный прирост сохранится на таком же высоком уровне, то их может не хватить.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Накануне член штаба Хабибулла Акилов выступил с заявлением о том, что койко-мест в стационарных больницах не осталось, в связи с чем бессимптомным пациентам было разрешено лечиться на дому и в гостиницах.

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Сегодня он выступил с повторным обращением, в котором заявил, что ряд граждан его неправильно поняли. По словам Акилова, сейчас в республике имеются резервы лекарств и койко-мест.

Однако если ежедневный прирост сохранится на текущем уровне, то их может не хватить.

"Все, что я сказал, это правда. И я не отрекаюсь от своих слов. С первых дней пандемии наше правительство выполняет все свои обязанности. Подготовлены запасы лекарств, коек. Мы хотели сказать, что если нынешняя статистика будет продолжаться, то резервов может не хватить. Но сейчас достаточно условий", — уточнил Акилов.

Днем ранее Акилов отмечал, что в течение последней недели каждый день выявляются 300-350 граждан с COVID-19, однако это лишь выявленные случаи заболевания.

Если же цифра дойдет до 1000-1500 новых больных в сутки, "в системе здравоохранения Узбекистана произойдет полный коллапс", подчеркивал представитель штаба.

Акилов также акцентировал внимание на том, что, помимо инфицированных COVID-19, есть и другие пациенты с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в помощи врачей.

Напомним: с 10 июля по 1 августа в Узбекистане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации будут вновь ужесточены карантинные ограничения.