Можно ли повторно заразиться COVID-19 — ответ главного эпидемиолога Узбекистана

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков рассказал, может ли пациент, излечившийся от COVID-19, повторно подхватить инфекцию.
По его словам, после вирусных заболеваний, в частности, если речь идет о болезни дыхательных путей, у человека вырабатывается иммунитет. Он, в свою очередь, предотвращает повторное инфицирование тем же вирусом.
Однако существует еще много различных вирусов, симптомы которых очень похожи на COVID-19. Это и грипп, и парагрипп, и другие заболевания.
"Есть еще шесть серотипов — вариантов коронавируса. Поэтому заразится повторно одним и тем же вирусом невозможно. Но вполне вероятно, что заболевание может быть вызвано мутировавшими штаммами, которые изменили вирус или проявили дополнительные признаки", — отметил Отабеков в ходе брифинга.
Между тем эпидемиолог поспешил заверить, что даже если повторное заражение произойдет, то болезнь будет протекать в более слабой форме благодаря приобретенному иммунитету.
Все дело в выработке антител, добавил Отабеков. Именно они и позволяют ускорить процесс выздоровления, заключил специалист.
По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 11 259 случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 49 граждан, выздоровели —7 060.