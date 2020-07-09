Можно ли повторно заразиться COVID-19 — ответ главного эпидемиолога Узбекистана

Нурмат Отабеков считает, что все дело в иммунитете человека и антителах, которые вырабатываются после болезни.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков рассказал, может ли пациент, излечившийся от COVID-19, повторно подхватить инфекцию.

По его словам, после вирусных заболеваний, в частности, если речь идет о болезни дыхательных путей, у человека вырабатывается иммунитет. Он, в свою очередь, предотвращает повторное инфицирование тем же вирусом.

Однако существует еще много различных вирусов, симптомы которых очень похожи на COVID-19. Это и грипп, и парагрипп, и другие заболевания.

"Есть еще шесть серотипов — вариантов коронавируса. Поэтому заразится повторно одним и тем же вирусом невозможно. Но вполне вероятно, что заболевание может быть вызвано мутировавшими штаммами, которые изменили вирус или проявили дополнительные признаки", — отметил Отабеков в ходе брифинга.

Между тем эпидемиолог поспешил заверить, что даже если повторное заражение произойдет, то болезнь будет протекать в более слабой форме благодаря приобретенному иммунитету.

Все дело в выработке антител, добавил Отабеков. Именно они и позволяют ускорить процесс выздоровления, заключил специалист.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 11 259 случаев заболевания COVID-19, жертвами пандемии стали 49 граждан, выздоровели —7 060.