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Более ста строителей завода синтетического топлива заразились COVID-19

Пресс-служба компании Uzbekistan GTL
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (658)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14507516/Bolee-sta-stroiteley-zavoda-sinteticheskogo-topliva-zarazilis-COVID-19.html

Известно, что COVID-19 был выявлен у лиц, помещенных в карантин после контакта с инфицированным гражданином.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На стройплощадке завода по производству синтетического топлива в Кашкадарьинской области выявили 127 случаев заражения COVID-19, сообщили в пресс-службе областного управления Минздрава страны. 

"Среди участвующих в строительстве завода GTL в Гузарском районе Кашкадарьинской области выявлено 127 случаев заражений коронавирусной инфекцией", - сказал представитель опершатаба при Кабмине. 

Известно, что COVID-19 был выявлен у лиц, помещенных в карантин после контакта с инфицированным гражданином.

В настоящее время в целях недопущения массового распространения инфекции на строительной площадке завода предпринимаются необходимые меры.

Доставка оборудования на завод GTL
Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
На завод GTL в Кашкадарьинской области едет крупное оборудование из Кореи

Напомним, в конце марта в Кашкадарьинской области началось строительство объектов железнодорожной инфраструктуры завода GTL.

При этом в компании подчеркнули, что несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в Узбекистане и в мире, строительство крупнейшего в регионе завода по производству синтетического жидкого топлива продолжается активными темпами с принятием всех необходимых превентивных мер для защиты жизни и здоровья каждого работника, участвующего в реализации этого стратегически важного проекта.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (658)
Теги:
Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, Карантин, Строительство, коронавирус



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