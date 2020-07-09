Более ста строителей завода синтетического топлива заразились COVID-19

Известно, что COVID-19 был выявлен у лиц, помещенных в карантин после контакта с инфицированным гражданином.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. На стройплощадке завода по производству синтетического топлива в Кашкадарьинской области выявили 127 случаев заражения COVID-19, сообщили в пресс-службе областного управления Минздрава страны.

"Среди участвующих в строительстве завода GTL в Гузарском районе Кашкадарьинской области выявлено 127 случаев заражений коронавирусной инфекцией", - сказал представитель опершатаба при Кабмине.

Известно, что COVID-19 был выявлен у лиц, помещенных в карантин после контакта с инфицированным гражданином.

В настоящее время в целях недопущения массового распространения инфекции на строительной площадке завода предпринимаются необходимые меры.

Напомним, в конце марта в Кашкадарьинской области началось строительство объектов железнодорожной инфраструктуры завода GTL.

При этом в компании подчеркнули, что несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в Узбекистане и в мире, строительство крупнейшего в регионе завода по производству синтетического жидкого топлива продолжается активными темпами с принятием всех необходимых превентивных мер для защиты жизни и здоровья каждого работника, участвующего в реализации этого стратегически важного проекта.