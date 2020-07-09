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Автомобильное движение в Ташкенте

В городском хокимияте предупредили о закрытии одной из улиц Ташкента

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14508722/V-gorodskom-khokimiyate-predupredili-o-zakrytii-odnoy-iz-ulits-Tashkenta.html

В хокимияте Ташкента рекомендовали водителям пользоваться объездными маршрутами для того, чтобы не создавать возможных заторов на дорогах и принесли извинения за доставленные неудобства.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В столичной администрации проинформировали о перекрытии одной из дорог города.

"В связи с ремонтными работами, улица Сагбан – от улицы Нурафшон до улицы Фаробий – с 8:00 10 июня на два дня будет частично закрыта для движения. Движение в оба направления будет проходить по одной из сторон дороги", - сообщили в пресс-службе.

В хокимияте Ташкента рекомендовали водителям пользоваться объездными маршрутами для того, чтобы не создавать возможных заторов на дорогах и принесли извинения за доставленные неудобства.

В связи с ремонтными работами, улица Сагбан – от улицы Нурафшон до улицы Фаробий – с 8:00 10 июня на два дня будет частично закрыта для движения.
Хокимият г. Ташкента
В связи с ремонтными работами, улица Сагбан – от улицы Нурафшон до улицы Фаробий – с 8:00 10 июня на два дня будет частично закрыта для движения.

Напомним, несколько дней назад столичным жителям сообщили о том, что движение по участкам улиц Абая и Абдуллы Кадыри будет затруднено из-за ремонта дорог.

С 14.00 6 июля в течение двух суток проходили дорожные работы на следующих участках: улица Абая — от ул. Алишера Навои до ул. Зульфияханум и улица Абдуллы Кадыри — от ул. Абая до кругового движения на пересечении улиц Заркайнар и Сагбан.

Теги:
Ташкент, ремонт дорог, дороги, Хокимият Ташкента



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