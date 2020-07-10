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Медицинский сотрудник устанавливает капельницу в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

Усиление карантина в Узбекистане позволит снизить нагрузку на врачей - Минздрав

© Sputnik / Татьяна Макеева
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (662)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200710/14509642/Usilenie-karantina-v-Uzbekistane-pozvolit-snizit-nagruzku-na-vrachey---Minzdrav.html

По данным ведомства, из-за большого количества карантинных центров возникла нехватка персонала и психологическое давление на врачей и медсестер "достигло своего пика".

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Усиление мер по противодействию коронавирусу в Узбекистане с 10 июля позволит снизить нагрузку на медицинский персонал, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны на своем Telegram-канале.

"Двадцатидневный перерыв необходим, чтобы ослабить давление на медицинских работников, врачей и работников здравоохранения и продолжить восстановление экономики страны в августе", - говорится в публикации.

По данным ведомства, из-за большого количества карантинных центров возникла нехватка персонала и психологическое давление на врачей и медсестер "достигло своего пика".

В Минздраве сообщили, что для облегчения работы медучреждений был принят протокол о домашнем лечении пациентов с легкой формой COVID-19. Кроме того, утвержден новый протокол о сокращении сроков пребывания на карантине – с 14 до десяти дней при отрицательном тесте на коронавирус.

Не выходите на улицу: Джахонгир Артыкходжаев обратился к жителям Ташкента >>

Напомним, вчера хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев призвал жителей строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, реже выходить на улицу и чаще пользоваться онлайн-сервисами.

Сейчас в стране из 2 тысяч больничных коек только 1 тысяча заполнена. Места есть.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (662)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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