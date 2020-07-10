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В Узбекистане с 13 июля снова приостановят внутренние пассажирские перевозки

Пресс-служба Uzbekistan airways
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (666)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200710/14512435/V-Uzbekistane-s-13-iyulya-snova-priostanovyat-vnutrennie-passazhirskie-perevozki.html

С 13 июля в республике приостанавливаются воздушные и железнодорожные перевозки на внутренних маршрутах.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана с 13 июля вновь приостановит внутреннее пассажирское транспортное сообщение из-за роста числа заболевших коронавирусом в республике, заявил пресс-секретарь ведомства Навруз Ашурматов.

"С 13 июля в Узбекистане приостанавливаются воздушные и железнодорожные перевозки на внутренних маршрутах", - сказал Ашурматов в ходе онлайн-брифинга.

Представитель Минтранса добавил, что с 10 июля также ограничивается движение автобусов между регионами. Разрешается организовывать автобусные рейсы по вывозу граждан из пограничных пунктов в карантинные зоны.

По данным МВД страны, с 10 июля движение автотранспорта между регионами вновь запрещено, общественный транспорт работать не будет. Передвижение на личном автотранспорте без специального разрешения (стикера) возможно только утром с 7.00 до 10.00 (с 5.00 до 8.00 мск) и вечером – с 17.00 до 20.00 (с 15.00 до 18.00).

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Напомним, вчера стало известно, что Узбекистан может восстановить регулярное авиасообщение с зарубежными странами не ранее августа из-за роста распространения нового коронавируса COVID-19 в стране.

Правительство продлило запрет на пассажирские регулярные воздушные перевозки как минимум до 1 августа, при этом исключение составляют чартерные пассажирские и грузовые рейсы при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (666)
Теги:
коронавирус, Карантин, самолет, Самолет, рейсы, рейс, Узбекистан, Узбекистан



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