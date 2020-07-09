Узбекистан восстановит зарубежное авиасообщение не ранее августа – оперштаб

Продлен запрет на пассажирские регулярные воздушные перевозки до 1 августа из-за роста числа заболеваний коронавирусом, при этом запрет не распространяется на чартерные пассажирские и грузовые рейсы при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Узбекистан может восстановить регулярное авиасообщение с зарубежными странами не ранее августа из-за роста распространения нового коронавируса COVID-19 в стране, сообщили РИА Новости со ссылкой на оперштаб при Кабмине страны.

Правительство продлило запрет на пассажирские регулярные воздушные перевозки как минимум до 1 августа, при этом исключение составляют чартерные пассажирские и грузовые рейсы при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее оперштаб заявлял об организации с 6 по 19 июля еще 19 чартерных вывозных авиарейсов, в том числе девяти из России. Позднее министерство транспорта страны отменило четыре чартера из РФ в связи с ростом заболевших COVID-19 в республике.

Вчера спецкомиссии объявили о сокращении количества международных рейсов и введении особых мер для водителей, работающих в сфере международных перевозок.

Такие меры были предприняты в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике.