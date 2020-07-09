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Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

В Ташкенте оштрафуют водителей и кондукторов, не соблюдающих правила карантина

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (651)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200709/14503716/V-Tashkente-oshtrafuyut-voditeley-i-konduktorov-ne-soblyudayuschikh-pravila-karantina.html

За неношение медицинских масок и перчаток работники будут оштрафованы на 10% от размера месячной зарплаты. Если нарушение будет выявлено повторно, то размер штрафа может достигнуть 50%.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в общественном транспорте и на всех остановках Ташкента будут усилены дезинфекционные работы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

Пресс-служба Минтранса Узбекистана
АО "Тошшахартрансхизмат" усилило дезинфекцию в автобусах и на остановках

Специальные рабочие группы во главе с руководством АО "Тошшахартрансхизмат" посетят остановки, чтобы проконтролировать процесс дезинфекции.

Кроме того, эксперты оценят, насколько столичные водители и кондукторы соблюдают карантинные требования, и изучат уровень их обеспеченности медицинскими масками и перчатками. 

В отношении работников, не соблюдающих установленные карантинные нормы, будут применены штрафные санкции.

"В частности, за езду без медицинской маски и перчаток водители и кондукторы будут оштрафованы на 10% за счет месячной зарплаты. Если это повторится, то штраф составит до 50% от месячной зарплаты", — говорится в заявлении ведомства. 

Напомним: с 10 июля по 1 августа в Узбекистане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации будут вновь усилены карантинные ограничения.

ГУВД Ташкента
Зачем в Узбекистане вновь ужесточили карантин — ответ штаба по борьбе с COVID-19

О том, какие изменения ожидают граждан республики, читайте здесь.

Помимо этого, спецкомиссия по борьбе с COVID-19 утвердила перечень видов транспортных средств, которым в период с 10 июля по 1 августа разрешено передвигаться без специального разрешения. Со списком можно ознакомиться здесь.

Спецкомиссия также разработала новые меры в отношении граждан, контактировавших с инфицированными. Теперь данные лица должны находиться на карантине в домашних условиях. Кроме того, карантинный период было решено сократить с 14 до 10 дней.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (651)
Теги:
Ташкент, Карантин, водитель, общественный транспорт



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