В Ташкенте оштрафуют водителей и кондукторов, не соблюдающих правила карантина

За неношение медицинских масок и перчаток работники будут оштрафованы на 10% от размера месячной зарплаты. Если нарушение будет выявлено повторно, то размер штрафа может достигнуть 50%.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в общественном транспорте и на всех остановках Ташкента будут усилены дезинфекционные работы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.

Пресс-служба Минтранса Узбекистана АО "Тошшахартрансхизмат" усилило дезинфекцию в автобусах и на остановках

Специальные рабочие группы во главе с руководством АО "Тошшахартрансхизмат" посетят остановки, чтобы проконтролировать процесс дезинфекции.

Кроме того, эксперты оценят, насколько столичные водители и кондукторы соблюдают карантинные требования, и изучат уровень их обеспеченности медицинскими масками и перчатками.

В отношении работников, не соблюдающих установленные карантинные нормы, будут применены штрафные санкции.

"В частности, за езду без медицинской маски и перчаток водители и кондукторы будут оштрафованы на 10% за счет месячной зарплаты. Если это повторится, то штраф составит до 50% от месячной зарплаты", — говорится в заявлении ведомства.

Напомним: с 10 июля по 1 августа в Узбекистане в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации будут вновь усилены карантинные ограничения.

О том, какие изменения ожидают граждан республики, читайте здесь.

Помимо этого, спецкомиссия по борьбе с COVID-19 утвердила перечень видов транспортных средств, которым в период с 10 июля по 1 августа разрешено передвигаться без специального разрешения. Со списком можно ознакомиться здесь.

Спецкомиссия также разработала новые меры в отношении граждан, контактировавших с инфицированными. Теперь данные лица должны находиться на карантине в домашних условиях. Кроме того, карантинный период было решено сократить с 14 до 10 дней.