Узбекистан планирует открыть консульства еще в трех городах России

Сейчас открыты Генконсульства в шести российских городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Также работает посольство Узбекистана в Москве.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. МИД Узбекистан рассматривает вопрос об открытии еще трех Генконсульств на территории России.

Дипведомства преположительно появятся в Туле, Самаре и Саранске. Об этом заявил замглавы МИД республики Эркин Хамраев в интервью газете парламента "Народное слово".

На данный момент, представительства Узбекистана есть в семи российских городах:

посольство республики находится в Москве. При посольстве также действует представительство Агентства по внешней трудовой миграции республики;

Генконсульства открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

По словам Хамраева, на данный момент, на территории РФ находятся 1,5 миллиона узбекистанцев. Однако граждане республики не оставлены на произвол судьбы, добавил замминистра.

Сограждане могут рассчитывать на помощь различных ведомств, в том числе территориальных подразделений общественной организации "Федерация мигрантов России", с которой Узбекистан активно сотрудничает.

"Граждане, намеревающиеся продолжить трудовую деятельность в России, поскольку на территории Российской Федерации постепенно смягчаются карантинные меры, обращаются в генеральные консульства за информацией о вакансиях", — добавил Хамраев.

Отмечается, что за рубежом на заработках находятся около 20% экономически активного населения Узбекистана — это 2,5 миллиона человек.