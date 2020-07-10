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Узбекистан планирует открыть консульства еще в трех городах России

МО РФ
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200710/14514830/Uzbekistan-planiruet-otkryt-konsulstva-esche-v-trekh-gorodakh-Rossii.html

Сейчас открыты Генконсульства в шести российских городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Также работает посольство Узбекистана в Москве.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. МИД Узбекистан рассматривает вопрос об открытии еще трех Генконсульств на территории России.

Дипведомства преположительно появятся в Туле, Самаре и Саранске. Об этом заявил замглавы МИД республики Эркин Хамраев в интервью газете парламента "Народное слово".

На данный момент, представительства Узбекистана есть в семи российских городах:

  • посольство республики находится в Москве. При посольстве также действует представительство Агентства по внешней трудовой миграции республики;
  • Генконсульства открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

По словам Хамраева, на данный момент, на территории РФ находятся 1,5 миллиона узбекистанцев. Однако граждане республики не оставлены на произвол судьбы, добавил замминистра.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью ИД Комсомольская правда
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Сограждане могут рассчитывать на помощь различных ведомств, в том числе территориальных подразделений общественной организации "Федерация мигрантов России", с которой Узбекистан активно сотрудничает.

"Граждане, намеревающиеся продолжить трудовую деятельность в России, поскольку на территории Российской Федерации постепенно смягчаются карантинные меры, обращаются в генеральные консульства за информацией о вакансиях", — добавил Хамраев.

Отмечается, что за рубежом на заработках находятся около 20% экономически активного населения Узбекистана — это 2,5 миллиона человек.

Теги:
Узбекистан, Россия, консульство



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