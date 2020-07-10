Узбекистан планирует открыть консульства еще в трех городах России

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. МИД Узбекистан рассматривает вопрос об открытии еще трех Генконсульств на территории России.
Дипведомства преположительно появятся в Туле, Самаре и Саранске. Об этом заявил замглавы МИД республики Эркин Хамраев в интервью газете парламента "Народное слово".
На данный момент, представительства Узбекистана есть в семи российских городах:
- посольство республики находится в Москве. При посольстве также действует представительство Агентства по внешней трудовой миграции республики;
- Генконсульства открыты в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону и Новосибирске.
По словам Хамраева, на данный момент, на территории РФ находятся 1,5 миллиона узбекистанцев. Однако граждане республики не оставлены на произвол судьбы, добавил замминистра.
Сограждане могут рассчитывать на помощь различных ведомств, в том числе территориальных подразделений общественной организации "Федерация мигрантов России", с которой Узбекистан активно сотрудничает.
"Граждане, намеревающиеся продолжить трудовую деятельность в России, поскольку на территории Российской Федерации постепенно смягчаются карантинные меры, обращаются в генеральные консульства за информацией о вакансиях", — добавил Хамраев.
Отмечается, что за рубежом на заработках находятся около 20% экономически активного населения Узбекистана — это 2,5 миллиона человек.