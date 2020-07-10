Эксперт рассказал об ошибках, допущенных во время карантина

Сегодня доля распространения заболевания среди населения и граждан, находящихся в карантинном центре, почти сравнялась – она составляет 48% против 52% соответственно.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. В последние несколько дней в Узбекистане резко ухудшилась эпидемиологическая обстановка, количество вновь выявленных заболевших ежедневно исчисляется сотнями, значительно возросла смертность от COVID-19.

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Спецкомиссия при Кабмине приняла решение вновь ужесточить карантинные ограничения по всей республике. Корреспондент Sputnik Узбекистан выяснил у заведующего лабораторией холеры Республиканского центра профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций Минздрава РУз Маруфжона Мадаминова, что же вызвало осложнение ситуации, связанной с распространением коронавируса, и какие меры будут предприняты в ближайшее время.

Смягчение карантинных мер

Первый случай заболевания COVID-19 в республике был выявлен 15 марта текущего года - власти сразу ввели усиленный карантинный режим. Эффективность предпринятый мер была признана международными медицинскими сообществами, рассказал Мадаминов.

"Соотношение количества ежедневно выявляемых заболевших и выздоровевших было, примерно, 1 к 3, в этой связи поступило предложение смягчить карантинные меры, чтобы экономика страны не пострадала. Однако на очередном совещании глава государства уточнил, что если ситуация начнет ухудшатся, то меры будут вновь ужесточены", - напомнил медик.

Причины осложнения эпидемиологической обстановки

По мнению специалиста, основной причиной развития неблагоприятной эпидемиологической обстановки стало безответственное поведение некоторых граждан: они начали устраивать свадьбы и другие торжественные мероприятия сразу после смягчения карантина.

"На одной из свадеб, которая была проведена с нарушением установленных ограничений - количество приглашенных явно превышало разрешенные нормы, - коронавирусной инфекцией заразились 70-80 граждан", - рассказывает спикер.

Не меньшую роль, по словам эксперта, в ухудшении эпидемиологической ситуации сыграл и общественный транспорт. Согласно установленным правилам, общая загруженность автобусов и маршруток не должна была превышать 50%. Пассажиры не должны были занимать соседние сиденья и обязаны были находиться в салоне автобусов в защитных масках. Но, фактически, эти меры соблюдались не везде, отмечает инфекционист.

Ранее в большинстве случаев COVID-19 диагностировали у лиц, прибывающих из неблагополучных, с точки зрения эпидемиологической обстановки, стран и размещенных в карантинном центре. Сегодня доля распространения заболевания среди населения и граждан, находящихся в карантинном центре, почти сравнялась – она составляет 48% против 52% соответственно. Участились случаи тяжелых больных, особенно среди пожилых людей, которые имеют сопутствующие заболевания: сахарный диабет, проблемы с сердцем и сосудами, хроническую дыхательную недостаточность, подчеркивает вирусолог.

Почему карантин вводят именно на 20 дней

В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, после проведенного анализа, было принято решение вновь ужесточить карантинные меры с 10 июля по 1 августа. Этот 20-дневный период был выбран не случайно: специалисты ориентировались на инкубационный период, установленный ВОЗ. Как известно, он составляет 14 дней, поясняет эксперт.

"Изначально было предложено ввести ограничительные меры на два инкубационных периода. Однако специальная республиканская комиссия утвердила не 28 положенных дней, а только 20. Эксперты руководствовались результатами проведенных исследований, согласно которым в 95% случаев симптомы болезни проявляются в период до 10 дней", - рассказывает Мадаминов.

Специалист не исключает тот факт, что после 1 августа карантинные меры могут быть продлены. По истечении первой декады будет проанализирована эффективность введенных мер. Вторая декада позволит понаблюдать за эпидемическим процессом, который должен иметь свои определенные закономерности. Если общий результат будет удовлетворительным, то карантин ослабят, объясняет заведующий лабораторией.

Какие карантинные ограничения введены

С 10 июля введено ограничение на движение транспорта в городах и между регионами. Под запретом свадьбы, семейные церемонии, а также публичные и развлекательные мероприятия. Нельзя собираться группами больше трех человек. Закрыты парки, вещевые рынки и торговые центры. Приостановили работу санатории и фитнес-клубы. Кафе могут готовить еду только на вынос.

Лечение бессимптомных пациентов

По словам Мадаминова, используя положительный зарубежный опыт, в Узбекистане бессимптомных пациентов с положительным результатом на COVID-19 будут лечить дома под наблюдением участкового врача с подключением инфекциониста и других специалистов в случае необходимости. Если у заболевшего проявятся первые симптомы коронавируса, то он будет переведен на стационарное лечение.

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Стоит отметить, что пациенты, имеющие хронические заболевания, а также люди преклонного возраста в обязательном порядке будут проходить лечение в больницах, даже если болезнь у них протекает бессимптомно, подчеркивает заведующий лабораторией.

О трудовых мигрантах и водителях международных грузоперевозок

Ученый отмечает, что трудовые мигранты и водители международных грузоперевозок тоже повлияли на эпидемиологическую статистику. Они возвращались из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и могли быть потенциальными переносчиками COVID-19.

"Сейчас организовывают чартерные рейсы. В течение недели прибывает около 500 человек. Людей размещают в карантинных центрах, и у некоторых из них тест показывает положительный результат. Водители международных грузовых перевозок ездят по горячим точкам борьбы с коронавирусом, и среди них также участились случаи выявления заболевания", - рассказывает инфекционист.

В связи со сложившейся ситуацией организованы мобильные лаборатории, которые были направлены в оживленные точки пересечения международных грузовых автотранспортов. Одна из них расположена в Ташкентской области на посту "Яллама", другая – в Каракалпакстане, добавляет вирусолог.

В заключение эксперт поделился мнением по поводу преждевременного смягчения карантинных мероприятий в июне. Он считает, что надо было продержаться еще две недели.

"Большинство специалистов уже признали введение раннего ослабления карантинного режима ошибочным решением. Но это была вынужденная мера. Экономика страны не должна страдать", - сказал Мадаминов.

Напомним, первый случай заболевания коронавирусной инфекции в Узбекистане был зафиксирован 15 марта. Власти страны стали поэтапно вводить ограничительные меры. С 16 марта в республике приостановили международное транспортное сообщение и закрыли аэропорты. С 24 марта в столице был введен карантин, а позже и в других областях. С 1 апреля в Ташкенте и регионах был объявлен режим самоизоляции граждан.

По решению специальной республиканской комиссии смягчение ограничительных мер началось с 5 июня. Однако из-за ухудшения эпидемиологической обстановки карантинные мероприятия вновь введены с 10 июля по 1 августа текущего года.