Алишер Садуллаев освобожден от должности заместителя советника президента

Теперь Садуллаев возглавит созданное две недели назад агентство, ответственное, в том числе, за трудоустройство молодежи.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Глава государства подписал постановление, согласно которому Алишер Садуллаев назначен директором Агентства по делам молодежи Узбекистана, сообщили в пресс-службе Минюста.

В связи с этим он освобождается от должности первого заместителя советника президента по делам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Напомним, летом 2017 года президент назначил 22-летнего студента Алишера Садуллаева заместителем министра народного образования Узбекистана. С августа 2019 года он был назначен первым заместителем советника президента по делам молодежи, науки, образования, здравоохранения и спорта, а в сентябре 2019 года он официально вступил в должность первого заместителя председателя Центрального совета Союза молодежи Узбекистана.

Напомним, агентство по делам молодежи было образовано 30 июня этого года. В числе задач нового госоргана стоит защита прав молодых людей, помощь в трудоустройстве, получении зарубежного образования и ведении бизнеса.