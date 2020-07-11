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Сколько денег потратили на борьбу с COVID-19 - обновленные данные

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (672)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200711/14518774/Skolko-deneg-potratili-na-borbu-s-COVID-19---obnovlennye-dannye.html

Средства были направлены на приобретение медоборудования, экспресс-тестов, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, а также на дополнительное материальное стимулирование медиков и содержание граждан в карантинных центрах.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. На официальном канале Центра "Стратегия развития" появились данные о расходах Узбекистана на борьбу с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

В общей сложности потрачено 1,7 трлн сумов. Из них 68,6 млрд сумов выделено из Госбюджета, 34,1 млрд сумов - из резервного фонда Кабмина, 123,5 млрд сумов - из средств Госкомрезерва, 29,3 млрд сумов – из общественного фонда "Узбекистон мехр шавкат ва саломатлик", 81 млрд сумов - из благотворительного фонда "Махалля" и 1347,8 млрд сумов - из Антикризисного фонда.

Эти средства были направлены на приобретение медицинского оборудования, экспресс-тестов, лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, а также на дополнительное материальное стимулирование медиков и строительство карантинных зон и больниц, содержание граждан в этих учреждениях.

Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
© Sputnik / Александр Кряжев
Как в Узбекистане организовано лечение пациентов с COVID-19 на дому — Курбанов

В апреле министр здравоохранения Узбекистане Алишер Шадманов рассказал о том, во сколько государству обходится лечение каждого пациента, зараженного COVID-19. По его словам, на каждого больного в республике выделено 32 миллиона сумов. В два раза больше требуется на оплату лечения граждан, находящихся в критическом состоянии или которые проходят лечение в отделении интенсивной терапии, — 64 миллиона сумов в среднем.

На каждого человека, находящегося на 14-дневном карантине, расходуется 2,4 миллиона сумов. Немного больше — 2,8 миллиона сумов — расходуется на каждого выздоровевшего, проходящего реабилитацию после выздоровления.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (672)
Теги:
госбюджет, расходы, Узбекистан, Карантин, лечение, коронавирус



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