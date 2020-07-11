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Сколько же нас: рождаемость, смертность, численность населения Узбекистана

На поддержку семей в Узбекистане выделят 20 миллиардов сумов

https://ia-centr.ru
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (672)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200711/14519158/Na-podderzhku-semey-v-Uzbekistane-vydelyat-20-milliardov-sumov-.html

Наиболее уязвимым слоям населения помогут продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Спецкомиссия при Кабмине объявила об очередных мерах поддержки населения в период усиления карантина с 10 июля до 1 августа. Государственная помощь в виде продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости охватит 120 000 нуждающихся семей.

В приоритете внимания следующие категории жителей:

  • одинокие пожилые люди без поддержки;
  • семьи, разлученные со своими кормильцами, с тяжелобольными, многодетные семьи;
  • семьи, социальные пособия которых не покрывают их реальных потребностей и не имеющие другого источника дохода;
  • семьи, в которых потеряны оба родителя, и где родственники занимаются воспитанием детей;
  • семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами;
  • вдовы (вдовцы), воспитывающие двух или более детей в возрасте до 14 лет и живущие отдельно от других родственников;
  • семьи, в которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах содействия занятости, как ищущие работу;
  • семьи, которые имеют трудоспособных членов, которые нигде не работают, или временно лишены дохода из-за пандемии (сезонный работник, мастер, рабочий, парикмахер, потерявший работу за границей, таксист, кафе, работник ресторана и т. д.) и нуждающиеся в помощи.

Созданы рабочие группы. Будет открыт Call-центр для координации благотворительных организаций и организации центров добровольцев.

Также были определены необходимые меры по оказанию помощи и поддержки волонтерам. Они будут обеспечены местными властями необходимыми средствами защиты и транспортом.

На эти меры правительство Узбекистана выделяет 20 миллиардов сумов. В будущем планируется выделить дополнительные средства.

Определены также системные меры поддержки предприятий, столкнувшихся с трудностями из-за введенных карантинных мер.

Напомним, специальная республиканская комиссия при Кабмине приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.

Будет ограничено движение всех транспортных средств в населенных пунктах и между регионами. Запрещается организация любых публичных и развлекательных мероприятий.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (672)
Теги:
Узбекистанцы, здравоохранение, финансирование, государство, Карантин, коронавирус



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