На поддержку семей в Узбекистане выделят 20 миллиардов сумов

Наиболее уязвимым слоям населения помогут продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Спецкомиссия при Кабмине объявила об очередных мерах поддержки населения в период усиления карантина с 10 июля до 1 августа. Государственная помощь в виде продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости охватит 120 000 нуждающихся семей.

В приоритете внимания следующие категории жителей:

одинокие пожилые люди без поддержки;

семьи, разлученные со своими кормильцами, с тяжелобольными, многодетные семьи;

семьи, социальные пособия которых не покрывают их реальных потребностей и не имеющие другого источника дохода;

семьи, в которых потеряны оба родителя, и где родственники занимаются воспитанием детей;

семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами;

вдовы (вдовцы), воспитывающие двух или более детей в возрасте до 14 лет и живущие отдельно от других родственников;

семьи, в которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах содействия занятости, как ищущие работу;

семьи, которые имеют трудоспособных членов, которые нигде не работают, или временно лишены дохода из-за пандемии (сезонный работник, мастер, рабочий, парикмахер, потерявший работу за границей, таксист, кафе, работник ресторана и т. д.) и нуждающиеся в помощи.

Созданы рабочие группы. Будет открыт Call-центр для координации благотворительных организаций и организации центров добровольцев.

Также были определены необходимые меры по оказанию помощи и поддержки волонтерам. Они будут обеспечены местными властями необходимыми средствами защиты и транспортом.

На эти меры правительство Узбекистана выделяет 20 миллиардов сумов. В будущем планируется выделить дополнительные средства.

Определены также системные меры поддержки предприятий, столкнувшихся с трудностями из-за введенных карантинных мер.

Напомним, специальная республиканская комиссия при Кабмине приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.

Будет ограничено движение всех транспортных средств в населенных пунктах и между регионами. Запрещается организация любых публичных и развлекательных мероприятий.