На поддержку семей в Узбекистане выделят 20 миллиардов сумов

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Спецкомиссия при Кабмине объявила об очередных мерах поддержки населения в период усиления карантина с 10 июля до 1 августа. Государственная помощь в виде продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости охватит 120 000 нуждающихся семей.
В приоритете внимания следующие категории жителей:
- одинокие пожилые люди без поддержки;
- семьи, разлученные со своими кормильцами, с тяжелобольными, многодетные семьи;
- семьи, социальные пособия которых не покрывают их реальных потребностей и не имеющие другого источника дохода;
- семьи, в которых потеряны оба родителя, и где родственники занимаются воспитанием детей;
- семьи, в которых один или оба родителя являются инвалидами;
- вдовы (вдовцы), воспитывающие двух или более детей в возрасте до 14 лет и живущие отдельно от других родственников;
- семьи, в которых один или оба родителя являются безработными и зарегистрированы в центрах содействия занятости, как ищущие работу;
- семьи, которые имеют трудоспособных членов, которые нигде не работают, или временно лишены дохода из-за пандемии (сезонный работник, мастер, рабочий, парикмахер, потерявший работу за границей, таксист, кафе, работник ресторана и т. д.) и нуждающиеся в помощи.
Созданы рабочие группы. Будет открыт Call-центр для координации благотворительных организаций и организации центров добровольцев.
Также были определены необходимые меры по оказанию помощи и поддержки волонтерам. Они будут обеспечены местными властями необходимыми средствами защиты и транспортом.
На эти меры правительство Узбекистана выделяет 20 миллиардов сумов. В будущем планируется выделить дополнительные средства.
Определены также системные меры поддержки предприятий, столкнувшихся с трудностями из-за введенных карантинных мер.
Напомним, специальная республиканская комиссия при Кабмине приняла решение усилить карантинные меры по всему Узбекистану с 10 июля по 1 августа.
Будет ограничено движение всех транспортных средств в населенных пунктах и между регионами. Запрещается организация любых публичных и развлекательных мероприятий.