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Сотрудники ГУВД осуществляют проверку документов

Жителям Узбекистана запретили покидать свои дома на выходных

Управление безопасности дорожного движения ГУВД г. Ташкента
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (673)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200711/14520093/Zhitelyam-Uzbekistana-zapretili-pokidat-svoi-doma-na-vykhodnykh.html

С 13 июля по 1 августа закрываются парикмахерские и салоны красоты, останавливаются внутренние воздушные и железнодорожные перевозки. 

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. В выходные дни (суббота и воскресенье) 18-19 июля и 25-26 июля будет полностью остановлено движение всех автотранспортных средств, включая такси. Это не касается автомобилей со стикером и тех автомобилей, которым ранее было разрешено передвижение без стикера. Об этом сообщили в республиканской спецкомиссии при Кабмине.

В эти выходные дни населению рекомендовано оставаться дома и придерживаться режима самоизоляции.

"Рекомендовано 18-19 июля и 25-26 июля (суббота и воскресенье) текущего года населению находиться дома со строгим соблюдением режима самоизоляции", - говорится в сообщении в Telegram-канале республиканской спецкомисии.

Также с 13 июля по 1 августа закрываются парикмахерские и салоны красоты, останавливаются внутренние воздушные и железнодорожные перевозки. Лицам старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома за исключением случаев жизненной необходимости.

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Республиканская спецкомиссия несколько дней назад из-за роста числа заболевших COVID-19 с 10 июля до 1 августа вновь ввела запрет на движение автотранспорта между регионами и работу общественного транспорта. Приостановлена работа вещевых рынков, крупных торговых магазинов, тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов, повторно закрылись детсады, объекты общественного питания (кроме служб доставки), санатории, пансионаты, детские лагеря и зоны отдыха.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (673)
Теги:
выходные, Узбекистан, самоизоляция, Карантин, коронавирус



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