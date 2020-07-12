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Самолет авиакомпании Белавиа в национальном аэропорту Минск

Россияне смогут вылететь из Ташкента в Минск 15 июля

© Sputnik / Андрей Александров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200712/14521244/Rossiyane-smogut-vyletet-iz-Tashkenta-v-Minsk-15-iyulya.html

Вылет из столицы Узбекистана запланирован на 3.50 утра. Подробности необходимо уточнить у авиаперевозчика.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. Россияне смогут воспользоваться чартерным рейсом белорусской авиакомпании "Белавиа" из Ташкента в Минск, запланированным на 15 июля. Об этом сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

"Граждане России могут приобрести билеты на чартерный рейс компании "Белавиа" из Ташкента в Минск", — говорится в публикации на Telegram-канале Консульского отдела.

Ожидается, что самолет вылетит из столицы Узбекистана в 3.50 утра.

Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways в международном аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева.
© Sputnik / Илья Питалев
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"Рейс выполняется по правилам и тарифам авиакомпании, подробности уточняйте непосредственно у представителей "Белавиа", — отметили в дипмиссии.

Напомним, на 13 июля запланирован вывозной чартер для граждан России из Ташкента в Санкт-Петербург. Самолет должен вылететь в 4.40 по местному времени. 

До рейса будут допущены жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской областей, Республики Карелия, Калининградской, Архангельской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого автономного округа (Архангельской области).

Теги:
пандемия, россияне, рейс, Belavia, Беларусь, Узбекистан



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