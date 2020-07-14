Врачи, не вошедшие в эпидемиологическую группу, также получат надбавки

Ранее была сформирована определенная эпидемиологическая группа медработников, которым были положены дополнительные выплаты.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. Власти республики подняли вопрос о дополнительных выплатах отдельной категории медработников, которые находятся в непосредственном контакте с потенциальными больными COVID-19.

Об этом заявил глава Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков в ходе брифинга.

Речь идет о некоторых работниках первичной медико-санитарной помощи: это семейные врачи, педиатры, пульмонологи и терапевты.

Они не были включены в эпидемиологическую группу, хотя также находятся в зоне риска.

"Хоть они и не включены в группу, они рискуют своей жизнью, общаясь с потенциальными пациентами. В настоящее время этот вопрос вновь поднимается под руководством зампремьера Бехзода Мусаева. Готовится документ для предоставления дополнительных выплат другой группе работников здравоохранения, которые находятся в непосредственном контакте с пациентами. Они также будут получать дополнительные выплаты в зависимости от их участия в процессе", — отметил эпидемиолог.

Ранее Отабеков ответил на ряд наиболее важных вопросов граждан на тему COVID-19. В частности, специалист объяснил, почему тест-системы для диагностики коронавируса, поставляемые из Китая, не могут быть источником инфекции.

Также он рассказал, можно ли повторно заболеть COVID-19.