Узбекский школьник стал фермером и провел практический семинар

Местные фермеры провели мастер-классы для студентов и поделились секретами земледелия по выращиванию плодоовощных, бахчевых и бобовых культур.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Сырдарьинской области прошел семинар для молодых фермеров, главным спикером на встрече был выпускник 11 класса школы Баяутского района Фаррух Эгамов, сообщили в местном хокимите.

Юноша освоил 15 га заброшенных земель, принадлежащих 1-ому Баяутскому консервному заводу, и посадил на этой территории бахчевые и бобовые культуры.

В рамках занятия местные фермеры провели мастер-классы для студентов и поделились секретами земледелия по выращиванию плодоовощных, бахчевых и бобовых культур. Вместе они осуществили посадку позднего урожая на пустующих землях близ нескольких школ.

Напомним, с мая в Узбекистане внедрен порядок предоставления населению на льготных условиях земель, выведенных из оборота и земель, имеющих запасы подземных вод, для введения их в оборот и производства сельскохозяйственной продукции.

А несколько дней назад Всемирный банк (ВБ) предоставил Узбекистану 500 миллионов долларов на реализацию проекта по модернизации сельского хозяйства.

Фермеры и представители агропромышленных предприятий во всех регионах республики получат доступ к современным технологиям, техническим консультациям, услугам поддержки различных этапов производства, агрологистики, фитосанитарии, а также к необходимым информационным ресурсам для увеличения продаж.