21:39 14 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.88
  • EUR11518.27
  • USD10194.96
Поиск
Узбекский школьник стал фермером и провел практический семинар

Узбекский школьник стал фермером и провел практический семинар

Хокимият Сырдарьинской области
Общество
Получить короткую ссылку
9210
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200714/14538360/Uzbekskiy-shkolnik-stal-fermerom-i-provel-prakticheskiy-seminar.html

Местные фермеры провели мастер-классы для студентов и поделились секретами земледелия по выращиванию плодоовощных, бахчевых и бобовых культур.

ТАШКЕНТ, 14 июл — Sputnik. В Сырдарьинской области прошел семинар для молодых фермеров, главным спикером на встрече был выпускник 11 класса школы Баяутского района Фаррух Эгамов, сообщили в местном хокимите.

Юноша освоил 15 га заброшенных земель, принадлежащих 1-ому Баяутскому консервному заводу, и посадил на этой территории бахчевые и бобовые культуры. 

В рамках занятия местные фермеры провели мастер-классы для студентов и поделились секретами земледелия по выращиванию плодоовощных, бахчевых и бобовых культур. Вместе они осуществили посадку позднего урожая на пустующих землях близ нескольких школ.

Пресс-служба ПРООН в Узбекистане
Афганских женщин обучат в Узбекистане сельскому хозяйству

Напомним, с мая в Узбекистане внедрен порядок предоставления населению на льготных условиях земель, выведенных из оборота и земель, имеющих запасы подземных вод, для введения их в оборот и производства сельскохозяйственной продукции.

А несколько дней назад Всемирный банк (ВБ) предоставил Узбекистану 500 миллионов долларов на реализацию проекта по модернизации сельского хозяйства.

Фермеры и представители агропромышленных предприятий во всех регионах республики получат доступ к современным технологиям, техническим консультациям, услугам поддержки различных этапов производства, агрологистики, фитосанитарии, а также к необходимым информационным ресурсам для увеличения продаж.

Теги:
Узбекистан, Сырдарьинская область, Сельское хозяйство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Популярный со времен СССР лагерь "Орленок" отмечает свое 60-летие — фото
Корабли ВМФ России прибывают в Финский залив для участия в параде
Величие и красота: корабли прибывают в Финский залив для участия в параде — видео
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться