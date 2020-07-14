Мирзиёев призвал граждан к терпению ради того, чтобы оставаться здоровыми

Глава государства подчеркнул, что Узбекистан имеет все резервы и возможности для борьбы с этой болезнью.

ТАШКЕНТ, 14 июл - Sputnik. Президент Узбекистана провел видеоселекторное совещание, на котором вновь затронул эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Если говорить откровенно, весь мир сегодня находится в состоянии войны против этого невидимого врага. В первую очередь ставится заслон этой угрозе, устанавливается железная дисциплина. Жизнь и работа переводятся в режим повышенной готовности. Сегодня в такой ситуации находимся и мы", - отметил Шавкат Мирзиёев.

При этом, глава государства подчеркнул, что Узбекистан имеет все резервы и возможности для борьбы с этой болезнью. Речь, в частности, о профессиональных медицинских кадрах, готовых самоотверженно работать в новых условиях.

Президент призвал научиться жить и работать в условиях пандемии, подчеркнув, что это обязанность каждого.

С наименьшими потерями из пандемии выходит та страна, в которой сильны медицинская культура и дисциплина, отметил руководитель страны, Узбекистан тоже должен идти по этому пути.

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Анализ требует применения новых стратегий профилактики коронавирусной инфекции, раннего выявления заболевания и осуществления лечебных и наблюдательных мер в отношении пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно и в легкой форме. В этой связи Мирзиёев дал поручения Республиканской специальной комиссии оперативно разработать и осуществить все необходимые меры в этом направлении.

Заместителю премьер-министра Бехзоду Мусаеву и министру здравоохранения Алишеру Шадманову необходимо пересмотреть действующие процедуры тест-анализа и разработать систему, удобную для населения.

Местные Кенгаши в областях, городах и районах, органы власти и управления на местах будут тщательно анализировать ситуацию на вверенной территории и, по согласованию с Республиканской комиссией, усиливать или смягчать правила карантина.

При этом с учетом предписанных мер предосторожности, необходимо по возможности запускать производственные мощности, повышать продуктивность, отметил президент.

"Например, в сельской местности население проживает не так плотно, как в городах. Есть территории, где болезнь не распространилась. В этих местах сегодня все заняты полевыми работами, трудятся не покладая рук. В таких районах нам необходимо создать все условия, чтобы труженики села могли свободно работать и доставлять свою продукцию потребителям. Потому что один день лета кормит десять дней зимы", - сказал глава государства.

По словам президента, с этого года проблема продовольствия в мире станет решающим вопросом. Прежде всего от этого зависит и противодействие коронавирусу, и обеспечение благосостояния людей, укрепление мира и стабильности в обществе. Вот почему всегда нужно иметь трехмесячный запас продовольствия.

Мирзиёев выразил глубокую благодарность фермерам и дехканам, садоводам и всем соотечественникам, которые самоотверженно работают сегодня на полях, и пожелал им сил и обильного урожая.

"В зависимости от ситуации, нам следует всецело соблюдать требования карантина, где это необходимо. Мы все должны потерпеть ради здоровья нашей семьи, наших детей, уважаемых пожилых и строго соблюдать правила карантина. Немного терпения, и эти дни скоро минуют", - сказал президент.

Глава государства выразил уверенность в том, что узбекистанцы, которые тщательно обдумывают и предпринимают действия с характерным терпением и отвагой, достойно преодолеют нынешние испытания и достигнут своих целей.