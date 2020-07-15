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В Ташкенте муж и жена умерли от коронавируса

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (687)
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Sputnik Узбекистан
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Они также страдали от сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония и артериальная гипертензия.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Ташкенте скончались супруги, у которых был выявлен коронавирус, информируют в Минздраве.

"У 68-летнего мужчины, проживающего в Алмазарском районе, и его 67-летней жены поднялась температура до 38 градусов. Из-за общей слабости они были доставлены ​​в Республиканский научный центр экстренной медицины 5 июля в машине скорой помощи. У пациентов был взят анализ и подтвержден COVID-19", – говорится в сообщении.

Для оказания им специализированной медицинской помощи их перевели в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы, где были подключены к аппарату искусственного дыхания.

Им был поставлен диагноз "тяжелое течение COVID-19, двусторонняя пневмония, острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность".

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Супруги также страдали от сопутствующих заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертония и артериальная гипертензия.

Несмотря на реанимационные процедуры, состояние двух пациентов резко ухудшилось, они умерли от острой респираторной и сердечно-сосудистой недостаточности.

 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (687)
Теги:
смерть, Карантин, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, коронавирус



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