Назначен новый заместитель министра здравоохранения

Абдухаким Хаджибаев назначен на нынешнюю должность уже третий раз: ранее он уже занимал пост замглавы Минздрава.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев подписал постановление о назначении Абдухакима Хаджибаева первым заместителем министра здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава.

Эта информация была озвучена в ходе встречи 15 июля, в рамках которой обсуждалась ситуация с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.

В Минздраве напоминают, что до нынешнего назначения Хаджибаев уже занимал должность заместителя министра здравоохранения и генерального директора Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи. Отмечается, на этот пост он назначен в третий раз.

Напомним, вчера на совещании Шавкат Мирзиёев отчитал ответственных лиц за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в Ташкенте и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации и объявил выговор министру здравоохранения.