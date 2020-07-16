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Назначен новый заместитель министра здравоохранения

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (381)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14548405/Prezident-naznachil-novogo-zamestitelya-ministra-zdravookhraneniya.html

Абдухаким Хаджибаев назначен на нынешнюю должность уже третий раз: ранее он уже занимал пост замглавы Минздрава.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Накануне Шавкат Мирзиёев подписал постановление о назначении Абдухакима Хаджибаева первым заместителем министра здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава.

Эта информация была озвучена в ходе встречи 15 июля, в рамках которой обсуждалась ситуация с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области.

В Минздраве напоминают, что до нынешнего назначения Хаджибаев уже занимал должность заместителя министра здравоохранения и генерального директора Республиканского научного центра неотложной медицинской помощи. Отмечается, на этот пост он назначен в третий раз.

Напомним, вчера на совещании Шавкат Мирзиёев отчитал ответственных лиц за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в Ташкенте и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации и объявил выговор министру здравоохранения.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (381)



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