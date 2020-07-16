На сколько возросла численность населения Узбекистана

Из общего числа 17,3 миллиона человек проживают в городах, а 16,89 миллиона — в сельской местности.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Численность населения Узбекистана составила 34,19 миллиона человек, сообщают местные СМИ.

"Согласно информации, на 1 июля постоянное население Узбекистана составило 34,19 миллиона человек", - говорится в публикации.

Из общего числа 17,3 миллиона человек проживают в городах, а 16,89 миллиона — в сельской местности.

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Напомним, недавно в республике вступил в силу закон "О переписи населения". Документ предусматривает, что данная процедура будет проводиться в стране раз в десять лет.

Всенародная перепись населения пройдет в 2022 году.