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Жители Узбекистана

На сколько возросла численность населения Узбекистана

© Flickr / Allan Grey
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14548679/Na-skolko-vozrosla-chislennost-naseleniya-Uzbekistana.html

Из общего числа 17,3 миллиона человек проживают в городах, а 16,89 миллиона — в сельской местности.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Численность населения Узбекистана составила 34,19 миллиона человек, сообщают местные СМИ.

"Согласно информации, на 1 июля постоянное население Узбекистана составило 34,19 миллиона человек", - говорится в публикации.

Из общего числа 17,3 миллиона человек проживают в городах, а 16,89 миллиона — в сельской местности.

В Узбекистане увеличилась численность населения — новые цифры >>

Напомним, недавно в республике вступил в силу закон "О переписи населения". Документ предусматривает, что данная процедура будет проводиться в стране раз в десять лет.

Всенародная перепись населения пройдет в 2022 году.

Теги:
люди, перепись населения, население, Узбекистан, Узбекистан



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