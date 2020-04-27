В Узбекистане увеличилась численность населения — новые цифры

Общее число новорожденных за январь–март составило 170,4 тысячи, а количество умерших человек — 37,5 тысячи.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Численность постоянного населения Узбекистана составила около 34 миллионов человек и с начала года увеличилась на 131,6 тысячи человек, или на 0,4%, сообщает Госкомстат.

Причем, согласно данным, мужчин в республике немного больше — 50,3% населения, женщин, соответственно, — 49,7% от общего числа граждан.

Анализ в разрезе регионов республики показал, что по состоянию на 1 апреля 2020 года наибольшая численность населения наблюдалась в Самаркандской области — 11,4%, Ферганской — 11,1%, Кашкадарьинской — 9,7% и Андижанской — 9,7%.

Известно, что 30,8% от общей численности постоянного населения составляют лица моложе трудоспособного возраста, 58,7% — в трудоспособном возрасте и 10,5% — старше трудоспособного возраста.

За январь-март 2020 года было зарегистрировано 170,4 тысячи родившихся детей. В то же время, в этот период число умерших граждан составило 37,5 тысячи человек.

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С января по март органами ЗАГС было зарегистрировано 49,5 тысячи браков и 7,8 тысячи разводов.

В Узбекистане примерно на одном уровне находится численность городского населения (50,5% или около 17,2 миллиона человек) и сельского (49,5% или 16,8 миллиона человек).

Недавно в республике вступил в силу закон "О переписи населения". Документ предусматривает, что данная процедура будет проводиться в стране раз в десять лет.

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Всенародная перепись населения пройдет в 2022 году.