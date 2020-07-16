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В Ташкенте начали работу два call-центра

© Sputnik / Арсений Горшенин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14553083/V-Tashkente-nachali-rabotu-dva-call-tsentra.html

В центрах в столице работают более 40 специалистов, с которыми можно пообщаться на русском и узбекском языках.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте начали работу два call-центра: помощь в получении продуктов и консультации по COVID-19, информируют в хокимияте.

"В первый можно обратиться по номеру 1197 по помощи в получении продуктов питания, второй по номеру 1105 - консультации по вопросам коронавируса", - говорится в сообщении.

В центре работают 40 специалистов, с которыми можно пообщаться на русском и узбекском языках. Они расскажут о симптомах болезни, плане действий и расскажут, куда обращаться за помощью.

Напомним, несколько дней назад в Бухаре начал свою работу Медицинский консультативный центр. 

В Бухаре открылся Медицинский консультативный центр >>

В службе поддержки можно получить необходимую информацию в случае проявления симптомов коронавируса COVID-19 по телефону горячей линии (65) 223 40 45. 

Теги:
помощь, помощь, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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