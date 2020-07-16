В центрах в столице работают более 40 специалистов, с которыми можно пообщаться на русском и узбекском языках.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. В Ташкенте начали работу два call-центра: помощь в получении продуктов и консультации по COVID-19, информируют в хокимияте.

"В первый можно обратиться по номеру 1197 по помощи в получении продуктов питания, второй по номеру 1105 - консультации по вопросам коронавируса", - говорится в сообщении.

В центре работают 40 специалистов, с которыми можно пообщаться на русском и узбекском языках. Они расскажут о симптомах болезни, плане действий и расскажут, куда обращаться за помощью.

Напомним, несколько дней назад в Бухаре начал свою работу Медицинский консультативный центр.

В Бухаре открылся Медицинский консультативный центр >>

В службе поддержки можно получить необходимую информацию в случае проявления симптомов коронавируса COVID-19 по телефону горячей линии (65) 223 40 45.