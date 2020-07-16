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Потребители смогут сами выбирать счетчики на электричество и газ — проект

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200716/14558809/Potrebiteli-smogut-sami-vybirat-schetchiki-na-elektrichestvo-i-gaz--proekt.html

Антимонопольный комитет предложил предоставить потребителям право самим выбирать счетчики на электроэнергию и газ. Их установка и пломбирование будет осуществляться за счет поставщика.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В антимонопольном комитете Узбекистана было выдвинуто предложение о дополнении постановления правительства, согласно которому потребитель сможет сам выбирать, какой счетчик ставить на электроэнергию и газ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

При этом покупать и проверять приборы граждане должны за свой счет, но их установка и пломбирование будет осуществляться поставщиком бесплатно. Кроме того, счетчики должны иметь совместимость с автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии, а также природного газа.

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Sputnik / Дильшода Рахматова
Проект по внедрению смарт-счетчиков пересмотрели и внесли изменения
Напомним: для поэтапной установки во всех регионах республики приборов учета электроэнергии было закуплено 2,1 миллиона смарт-счетчиков. Однако из-за несвоевременного и неполного осуществления платежей за оборудование долг перед поставщиками составил около 637 млрд сумов, в результате чего было решено пересмотреть проект.

К самим счетчикам у населения также возникают вопросы. В индивидуальном порядке приходится решать проблемы с некорректной работой приборов. которые наматывают лишние киловатты. Впрочем, бывали и такие случаи, когда недобросовестные граждане пытались взломать электронику, чтобы занизить показатели.

Теги:
электроэнергия, счетчики, Антимонопольный комитет Узбекистана, Узбекистан



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