Потребители смогут сами выбирать счетчики на электричество и газ — проект

Антимонопольный комитет предложил предоставить потребителям право самим выбирать счетчики на электроэнергию и газ. Их установка и пломбирование будет осуществляться за счет поставщика.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В антимонопольном комитете Узбекистана было выдвинуто предложение о дополнении постановления правительства, согласно которому потребитель сможет сам выбирать, какой счетчик ставить на электроэнергию и газ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

При этом покупать и проверять приборы граждане должны за свой счет, но их установка и пломбирование будет осуществляться поставщиком бесплатно. Кроме того, счетчики должны иметь совместимость с автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии, а также природного газа.

Напомним: для поэтапной установки во всех регионах республики приборов учета электроэнергии было закуплено 2,1 миллиона смарт-счетчиков. Однако из-за несвоевременного и неполного осуществления платежей за оборудование долг перед поставщиками составил около 637 млрд сумов, в результате чего было решено пересмотреть проект.

К самим счетчикам у населения также возникают вопросы. В индивидуальном порядке приходится решать проблемы с некорректной работой приборов. которые наматывают лишние киловатты. Впрочем, бывали и такие случаи, когда недобросовестные граждане пытались взломать электронику, чтобы занизить показатели.