Потребители смогут сами выбирать счетчики на электричество и газ — проект

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. В антимонопольном комитете Узбекистана было выдвинуто предложение о дополнении постановления правительства, согласно которому потребитель сможет сам выбирать, какой счетчик ставить на электроэнергию и газ. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.
При этом покупать и проверять приборы граждане должны за свой счет, но их установка и пломбирование будет осуществляться поставщиком бесплатно. Кроме того, счетчики должны иметь совместимость с автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии, а также природного газа.
К самим счетчикам у населения также возникают вопросы. В индивидуальном порядке приходится решать проблемы с некорректной работой приборов. которые наматывают лишние киловатты. Впрочем, бывали и такие случаи, когда недобросовестные граждане пытались взломать электронику, чтобы занизить показатели.