Еще трое скончались: Минздрав Узбекистана обновил статистику по COVID-19

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане к настоящему моменту стали уже 84 человека. Всего в стране зафиксировано 16 429 случаев заболевания коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. За минувшие сутки жертвами пандемии стали еще трое граждан Узбекистана.

Накануне вечером от коронавируса скончался 69-летний житель Гулистанского района Сырдарьинской области.

По данным Минздрава, инфекцию у пациента обнаружили 11 июля, после чего его поместили в отделение интенсивной терапии областной инфекционной больницы.

Отмечается, что больной совсем недавно пережил инфаркт. Кроме того, у него имелись некоторые хронические заболевания: гипертония третьей степени и ожирение.

Состояние пациента продолжало ухудшаться из-за возникших осложнений, и, несмотря на усилия врачей, он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Еще одной жертвой коронавируса стал 55-летний житель Зангиатинского района Таш области. 16 июля он был доставлен в Назарбекскую инфекционную больницу в критическом состоянии.

По данным Минздрава, у больного была диагностирована тяжелая форма COVID-19, острый респираторный дистресс-синдром, острая пневмония, дыхательная, сердечно-сосудистая и полиорганная недостаточность.

Врачам не удалось его спасти.

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Третьей жертвой пандемии стал 67-летний житель Кибрайского района Ташобласти. По информации Минздрава, 10 июля пенсионера госпитализировали в столичную больницу №1, его поместили сразу в реанимацию.

16 июля из-за острой дыхательной недостаточности пациента подключили к аппарату ИВЛ. Ему поставили диагноз "коронавирус, двусторонняя пневмония". Отмечается, что мужчина страдал от таких хронических заболеваний, как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония.

К этому всему еще прибавилась острая респираторная и сердечно-сосудистая недостаточность, диабетическая энцефалопатия и нефропатия.

Несмотря на усилия врачей, состояние пациента продолжало ухудшаться, и он скончался от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Таким образом, жертвами пандемии в Узбекистане стали уже 84 человека. Однако все чаще Минздрав указывает на то, что растущее число смертей от COVID-19 связано с поздним обращением граждан к врачам. В частности, многие из них до последнего занимаются самолечением.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев призвал жителей республики не заниматься самолечением, поскольку это может быть чревато последствиями.

"Если вы заметили хоть малейший признак болезни, немедленно обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением дома. Это может иметь серьезные последствия и закончиться смертью. Не будьте небрежными и равнодушными к себе и членам своей семьи!", — призвал Мирзиёев.

Отметим, что в настоящее время из 7 218 пациентов, проходящих лечение в медучреждениях, 71 находится в тяжелом состоянии, 21 — в крайне тяжелом. Всего с начала пандемии в Узбекистане было выявлено 16 429 случаев заболевания COVID-19.