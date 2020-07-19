Посольство ответило "пророку из Самарканда", назвавшему Китай родиной COVID-19

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Посольство КНР в Узбекистане обратилось к "пророку из Самарканда", который утверждал, что он — "посланник Всевышнего" и был отправлен на землю, чтобы спасти человечество от коронавируса. Для этого мужчине нужно было попасть в Китай — родину COVID-19, по его мнению.

Для справки: УВД Самаркандской области провело проверку и установило личность "пророка". Известно, что он родился в 1962 году и действительно проживает в одной из махаллей Самарканда. Он участвовал в афганской войне в 1980-1982 годах, где получил контузию. Специалисты областного психоневрологического диспансера планирует проверить психологическое состояние мужчины.

УВД Самаркандской области "Пророк" из Самарканда

Дипломаты тактично напомнили "пророку", что Китай первым сообщил об эпидемии коронавируса, однако "родиной" вируса он не является.

"Мы полагаем, что для преодоления пандемии следует объединить мудрость и силы всего человечества, и мобилизовать все ресурсы. Однако, нужно отдать себе отчет, что Китай — всего лишь страна, которая первой выявила и сообщила об этом кризисе, а вовсе не так называемая "родина коронавируса". Более того, все больше научных исследований показывают, что коронавирус нового типа появился в других местах еще задолго до вспышки эпидемии в Китае, и его происхождение далеко не установлено окончательно", — говорится в сообщении посольства.

Аналогичную точку зрения ранее выразили и некоторые ученые.

По их мнению, COVID-19 был еще до вспышки в китайском Ухане, но находился в спящем состоянии.

Следы вируса были найдены в прошлом году в образцах сточных вод, протекающих в Испании, Италии, а также Бразилии. Из чего можно сделать вывод, что COVID-19 был всегда, однако внезапно активизировался.

В ВОЗ между тем заявили, что распространение COVID-19 в мире ускоряется, несмотря на успехи в борьбе с коронавирусом в ряде стран.

Всего в мире с момента начала пандемии выявлено свыше 14,3 миллиона случаев инфицирования, скончались 602 тысяч человек, выздоровели — более 8,03 миллиона.