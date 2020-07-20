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В столице появится новый жилой городок со своей инфраструктурой

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200720/14580665/V-stolitse-poyavitsya-novyy-zhiloy-gorodok-so-vsey-infrastrukturoy.html

Индийской компании выделен участок земли площадью 100 гектаров в Зангиатинском районе Ташкентской области. Общая стоимость проекта - $500 млн.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Компания из Индии Minerva world of knowledge LLC взяла на себя реализацию проекта по строительству в столице университета, студенческих общежитий, жилых домов, спортивных комплексов и оздоровительных центров, школ и детских садов, а также современной гостиницы. Об этом проинформировала пресс-служба ташкентского хокимията.

С этой целью выделен участок земли площадью 100 гектаров в Зангиатинском районе Ташкентской области (которая по постановлению Сената Олий Мажлиса включается в территорию города Ташкента). Общая стоимость проекта - $500 млн.

Заключено инвестиционное соглашение между Министерством инвестиций и внешней торговли страны, хокимиятом Ташкента и компанией Minerva world of knowledge LLC.

Строительство многоэтажных домов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Строительство поделено на четыре этапа. На первом из них, в конце 2021 года, согласно документу, будет завершено возведение образовательных учреждений. На втором этапе закончат строительство больниц, на третьем - гостиниц, а в конце 2026-го, на четвертом этапе проекта, будет завершено сооружение жилых домов, торговых и бизнес-центров, спортивного комплекса.

Полный запуск проекта планируется в конце 2026 года.

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Напомним, в начале июня стало известно, что в Узбекистане изменится порядок возведения многоквартирных домов в сельской местности, следует из нового постановления Кабмина республики.

С 1 июля Совет министров Каракалпакстана и хокимы областей будут выделять под строительство земельные участки, которые не используются для орошаемого земледелия.

Теги:
Ташкент, Индия, Хокимият Ташкента, Строительство



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