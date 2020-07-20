В столице появится новый жилой городок со своей инфраструктурой

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Компания из Индии Minerva world of knowledge LLC взяла на себя реализацию проекта по строительству в столице университета, студенческих общежитий, жилых домов, спортивных комплексов и оздоровительных центров, школ и детских садов, а также современной гостиницы. Об этом проинформировала пресс-служба ташкентского хокимията.

С этой целью выделен участок земли площадью 100 гектаров в Зангиатинском районе Ташкентской области (которая по постановлению Сената Олий Мажлиса включается в территорию города Ташкента). Общая стоимость проекта - $500 млн.

Заключено инвестиционное соглашение между Министерством инвестиций и внешней торговли страны, хокимиятом Ташкента и компанией Minerva world of knowledge LLC.

Строительство поделено на четыре этапа. На первом из них, в конце 2021 года, согласно документу, будет завершено возведение образовательных учреждений. На втором этапе закончат строительство больниц, на третьем - гостиниц, а в конце 2026-го, на четвертом этапе проекта, будет завершено сооружение жилых домов, торговых и бизнес-центров, спортивного комплекса.

Полный запуск проекта планируется в конце 2026 года.

В Узбекистане ускорят строительство многоэтажных домов — постановление >>

Напомним, в начале июня стало известно, что в Узбекистане изменится порядок возведения многоквартирных домов в сельской местности, следует из нового постановления Кабмина республики.

С 1 июля Совет министров Каракалпакстана и хокимы областей будут выделять под строительство земельные участки, которые не используются для орошаемого земледелия.